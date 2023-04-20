碳交易平台受惠股 造紙股全面起飛 這兩檔盤中亮燈

造紙股今（20）日反應總統蔡英文首度宣布，國內將成立自主的碳交易平台，以達成減碳目標，帶動造紙股全面噴發，指標股華紙（1905）股價跳空漲停，委買高掛逾6,000張，同集團的永豐餘（1907）也一度股價攻頂，雖未能鎖住，但維持高檔震盪。在永豐餘集團的強勢領軍下，其餘造紙股也跟著比價而上，包括正隆（1904）、榮成（1909）股價全面勁揚。

證期局與證交所將著手籌設台灣碳權交易所，激勵上市造紙類股指數早盤並來到336.87點，漲幅逾8%，不僅漲勢居各類股之冠，並一舉創下9個月新高位置。

目前全球各國聚焦於減碳，歐盟、美國、英國、日本、韓國以及臺灣都已宣示2050年達到淨零碳排，歐盟更規畫從2023年開徵碳關稅。當碳稅、碳權成為經濟新制約，華紙是台灣唯一一家擁有超過50年造林經驗的公司，從造林到造紙，林漿紙一貫，早已形成固碳產業鏈。華紙在兩岸植林面積廣達3萬公頃，約一個台北市大小，擁有相當可觀的碳匯資產，若要計算碳權或進行碳交易，對華紙來說是未來一大優勢。

此外，華紙也積極落實全循環經濟，發展纖維材料終端產品，經多年研發出的非塑食安用紙「益利CircuWell」。華紙纖維材料事業部總經理陳瑞和表示，非塑食安用紙與相關產品目前占整體營收5%，隨著持續推廣，今年營收占比可望達10%，中長線目標是要占營收比重達20%。

華紙推出的「益利CircuWell」全紙回收容器，主打100%無塑膠淋膜，防水防油，且符合FDA食品標準，通過美歐兩地生物分解認證，並經散漿測試可比照一般紙類進行回收，節省處理效率，讓纖維以最高比例被重複利用，製成環保再生紙品，發揮循環經濟效應。

華紙目前的非塑食安產品的產線主要分布在花蓮、台東、桃園觀音，其中，花蓮有1條產線做非氟防油纸袋纸，及6條漿塑產線生產食器，台東有1條產線做全回收餐盒纸，觀音2條產線做全回收纸杯纸。華紙也表示，若非塑食安產品需求持續攀升，將再增加產能。