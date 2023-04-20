「不參與玉山金（2884）抽籤！」 他曝光2原因：抽股票有點像搶銀行

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聯合新聞網／ 方格子
玉山金控（2884）第二總部大樓。本報資料照
玉山金控（2884）第二總部大樓。本報資料照

【撰文・退休老杯杯】

這兩天，自己的群組也好，線上的社團也好，很多人都在討論玉山金抽籤的事，包括我的營業員在內的很多朋友也在問我：會不會參加這次的抽籤呢？

我的回答，讓他們有點意外！因為，我不打算參加這次的抽籤。

在講原因之前，先來聊聊我對於股票抽籤的態度與策略

對我來說，股票抽籤有點像搶銀行；搶不到也要跑，搶到了更要跑，沒抽到，就資金抽回，抽到了，撥券的第一天就會賣出獲利了結

至於在做法的策略上，我每年會於確認當年度可再投入的金額後，於這筆錢投入建立部位之前，會試著用這筆閒置資金參與抽籤，並在資金足夠的前提下，只要有40％以上價差的標的，無役不與，每年通常會中籤一到兩次，讓零用錢不無小補

而我這次不參加玉山金申購的原因有兩個

第一個原因

是因為它的價差只有26％，沒有滿足我在抽籤策略上追求的報酬率

有朋友聽到這個，跟我說就算不賣，其實存著也是用較低價格建立存股部位，感覺也是可以的啊？

但是，退休的我，追求的是長期穩定帶來現金流入的標的，對我來說，發的不一定最好，但是發的可能最穩的官股銀行，會比民營銀行更符合我投資策略所鎖定的標的

所以打從一開始，玉山金就從來沒有出現在我投資的口袋名單內，所以不論是抽籤也好、投資也好。

問我要不要買這檔，老實說，我還真的沒有想過，不符合我抽籤的策略以及非我想長期投資的標的，這是我不會參與這次玉山金抽籤的第一個原因。

第二個原因

就是「我沒錢了！」每年資金再投入，主要是使用投資随記60中所敘述的方式運作，但去年因為遇到很香的0056（投資随記99），一口氣把今年與明年的投入金額花完。

所以，今年不要說玉山金了，其它近期什麼長園科、奇鋐...沒有一檔有錢參與（淚），不過沒有錢，就不會想太多，也算是省心省事。

期待今年能夠有多一些股利收入，讓我能夠在年底之前，有餘裕參與一些抽籤的機會啦！

基於

一來：玉山金的價差沒有符合我的抽籤策略，標的也沒有符合我的存股策略

二來：我現在手上沒有閒錢可用

所以，我不會參與這次的玉山金抽籤，但是，相反的，如果各位朋友們：

1.有閒錢可投入

2.玉山金這次抽籤的價差，符合自己的抽籤策略

3.原本就是在存玉山金想低價再補部位

我覺得，可以把握這次的機會試試囉！藉由這次玉山金抽籤的話題，把自己的抽籤策略做個筆記，在此分享給朋友們，祝福大家都能順利中籤啦！

作者：退休老杯杯

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：投資随記137_我不參與玉山金抽籤的兩個原因

2884玉山金 價差 報酬率 金融股

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