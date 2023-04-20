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台積電要跌了？網友自稱「業內消息」：到年底都沒有單

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電（2330）20日舉辦法說會。圖為台積電示意圖。報系資料照片
台積電（2330）20日舉辦法說會。圖為台積電示意圖。報系資料照片

分析師幾乎一面倒看好台積電（2330）前景，彭博資訊彙整數據顯示，追蹤台積電的41家券商中有40家給予買進或相當於買進的評級，這比率至少是20年來最高。PTT網友自稱「業內消息」指出，「N7到今年結束之前都還沒有單」，讓其他人嚇得直呼「快逃！」

台積電20日舉辦法說會，分析師認為，台積電股價已反映庫存過剩和需求疲軟帶來的最壞影響。台積電ADR今年上漲18％，落後費城半導體指數約3個百分點，使台積電按預估獲利的本益比只有18.4倍，低於五年平均的21倍。

有網友在PTT發文自稱有業內消息，他表示，「禮拜四台積應該會改開法會了，N7到今年結束之前都還沒有單，N28沒有新訂單，大概Q3陸續出戶完畢，N5還是小量測試產品，今年結束前沒有量產品」。

其他網友紛紛留言「快逃啊」、「你這消息…各種意義上來說都很不妙啊」、「明天開始跌回」、「完了，明天開盤一鍵清空還來的及嗎」、「不然你以為在跌什麼」、「我是不相信連nv的單都沒有啦」、「不可能吧，這也太慘了」、「N7完全沒單？怎麼想都不可能」、「跟我聽到的差不多」。

不少網友質疑這個消息真偽性，留言「這種文很嚴重耶，如果開會內容一樣你可封神，否則被告」、「哥膽子真大」、「只能說如果只是被刪還算小事」、「感覺你這篇業內、業外都不信，可能會被告」、「你就不要刪文喔，亂放消息，小心」。

PTT 2330台積電 半導體 庫存

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