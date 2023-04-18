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軍工概念股火熱 寶一續飆天價、和成寫25年高

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導

台股今（18）日開高走低，盤中一度回測跌破15,900點，下滑至15,855.98點，軍工族群仍是人氣聚集所在，包括漢翔（2634）、雷虎、寶一、台船、精剛等股都擠進成交量排名前15大名單，漢翔漲多休息，寶一仍持續飆新高價，股價漲停鎖死；另外，和成漲停也衝上25年高點。

軍工題材續熱，漢翔早盤一度高居個股成交量冠軍，但股價則是出現拉回，雖一度翻紅但盤中跌幅逾4%；寶一、和成則是續強，成為軍工概念股領軍指標。

寶一搭上強制回補末班車，仍有餘千張空單待買回，早盤跳空開高後衝上漲停57.3元鎖死，漲停及市價買單超過1.5萬張，股價連續兩天漲停，續創歷史新高。

和成積極跨入高科技復合開發有成，鎖定軍工、醫材、車用等領域，此外，和成日前代百分百持有子公司和成(中國)公告，配合大陸使用權徵收，暨廠房拆遷事宜，交易金額約18.19億元，處分利益約14.06億元，將有望挹注今年業外獲利。

在軍工題材持續發威下，和成已連續4天漲停，今日以27.3元開高後衝上漲停27.7元鎖死，漲停及市價買單超過2萬張，股價創1998年1月以來新高，離當時高點33.5元差距近6元。

軍工股仍是盤面焦點族群，不過，今日股價漲跌不同調，漢翔、雷虎、千附精密、長榮航太等拉回，由寶一、和成領軍，豐達科、駐龍也是上漲表現。

漲停 漢翔

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