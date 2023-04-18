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兆豐金（2886）股利配發「相當有誠意」！ 專家：目前股價屬合理偏高

聯合新聞網／ 股海老牛
兆豐金控（2886）。記者林俊良／攝影
兆豐金控（2886）。記者林俊良／攝影

兆豐現金1.24股票0.08

大家早安，眾所期待的兆豐開獎了，現金1.24元，股票0.08元，今年股利合計1.32元，新聞說50萬股東都笑了！

賺多少發多少

如同財政預算書中所述，發出超過1.2元以上現金股利，再添上股票股利的0.08元，就等於是去年賺的1.32元，盈餘配發率百分百，真的是相當有誠意。

不確定兆豐會不會現增，如果有，股東應該更開心；參考玉山增資加抽籤。

玉山金（2884）場外提醒：玉山金抽籤記得按下去，股東認購信我還沒收到

股價位階（僅供參考）

金融股股利政策出爐之後，老牛會重新調整股價位階。兆豐金目前股價33.45元，位階為「合理偏高」：

跳樓價為27.4元

便宜價為26.5元

合理價為31.8元

昂貴價為39.7元

備註：為何跳樓價比便宜價還高呢？因兩個評估標不同，以跳樓價優先。

目前共11家金融股公布股利

現金殖利率最高：上海商銀（5876）

合計殖利率最高：台中銀（2812）

各金控銀行股的股利／殖利率

玉山金（2884）目前股價25.25元，現金股利0.2元，現金殖利率0.79% ，股票股利0.4元，股票殖利率1.58%，合計殖利率為2.38%

元大金（2885）目前股價22.5元，現金股利0.8元，現金殖利率3.56% ，股票股利0.15元，股票殖利率0.67%，合計殖利率為4.22%

兆豐金（2886）目前股價33.45元，現金股利1.24元，現金殖利率3.71% ，股票股利0.08元，股票殖利率0.24%，合計殖利率為3.95%

國票金（2889）目前股價12.5元，現金股利0元，現金殖利率0% ，股票股利0元，股票殖利率0%，合計殖利率為0%

永豐金（2890）目前股價16.8元，現金股利0.6元，現金殖利率3.57% ，股票股利0.2元，股票殖利率1.19%，合計殖利率為4.76%

台中銀（2812）目前股價14.15元，現金股利0.3元，現金殖利率2.12% ，股票股利0.42元，股票殖利率2.97%，合計殖利率為5.09%

臺企銀（2834）目前股價13.95元，現金股利0.1元，現金殖利率0.72% ，股票股利0.24元，股票殖利率1.72%，合計殖利率為2.44%

高雄銀（2836）目前股價12.35元，現金股利0元，現金殖利率0% ，股票股利0.3元，股票殖利率2.43%，合計殖利率為2.43%

聯邦銀（2838）目前股價15.9元，現金股利0.1元，現金殖利率0.63% ，股票股利0.5元，股票殖利率3.14%，合計殖利率為3.77%

遠東銀（2845）目前股價11.15元，現金股利0.408元，現金殖利率3.66% ，股票股利0元，股票殖利率0%，合計殖利率為3.66%

上海商銀（5876）目前股價47.15元，現金股利1.8元，現金殖利率3.82% ，股票股利0元，股票殖利率0%，合計殖利率為3.82%

◎內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2886兆豐金 股利 2885元大金 殖利率

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