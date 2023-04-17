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台股拉尾盤由黑翻紅 漲34點收15,963點 台積電收520元

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
台股。本報資料照片
台股。本報資料照片

今（17）日中小型個股表現強勢，台股終場拉尾盤由黑翻紅，以今日最高點15,963.55點收盤創波段新高，上漲34.12點、漲幅0.21%，成交量為2,458.69億元。台積電（2330）拉尾盤收盤上漲4元，收盤價為520元、漲幅0.78%，重新站回季線。分析師表示，短線上看好軍工股與觀光股受惠於連續性的題材利多，長線上看好伺服器當中的散熱族群。

豐彥財經執行長謝晨彥指出，今日表現強勢的軍工族群，可以雷虎作為指標股，接下來可關注相較其他軍工股漲勢稍為落後的個股，相較於已經大漲過的股票，漲勢落後的個股會較有表現機會。並指出，除非雷虎出現爆量長黑或是或是打入跌停等反常現象，軍工股題材都還有機會持續發燒。

謝晨彥說，長線上則看好伺服器概念股，尤其是伺服器當中的散熱族群，由於現在高速運算的發展，對於散熱功能的要求提高，與以往筆電的散熱要求程度不同，因此將帶動散熱族群的相關需求提升，投資人可採長線操作模式。

群益投顧說，提醒投資人本周台積電有法說會易產生觀望心態，還有國安基金退場影響，指數創高後也仍然有拉回風險，操作不貿然躁進，宜逢回布局。

今日盤面維持十千金，逆勢抗跌的有：信驊、大立光、力旺、譜瑞-KY。

高於500元以上的高價股中，逆勢抗跌的走強股有：保瑞、潁崴、東哥遊艇、連宇二、綠界科技、矽力*-KY、晶心科、精測。

今日成交量大的強勢股：漢翔、台船、飛宏、中工、華孚、三陽工業、榮剛、長榮、中興電、金寶。

今日成交量大卻走勢疲軟者：群創、華航、所羅門、中鋼、長榮航、雲品、毅嘉、京元電子、聯發科、彩晶。

今日成交金額大且走高者：漢翔、華孚、長榮、立積、飛宏、中興電、力智、雄獅、華城、裕隆。

今日成交金額大卻走勢疲軟者：聯發科、高力、台達電、雲品、國巨、祥碩、家登、群創、所羅門、中鋼。

台積電 長榮航

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