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中鋼值得存股嗎…大漲需符「三條件」！ 專家：當個稱職的紀念品釘子戶

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
中鋼（2002）。中鋼／提供
中鋼（2002）。中鋼／提供

備受百萬股民們矚目的中鋼（2002）股東會紀念品14日亮相，回應股東以往對該公司贈傘的肯定與喜愛，推出命名為「傘Ｑ（Thank you)」的晴雨雙用自動傘，為何中鋼的股東會紀念品一向獲各界喜愛？

股市達人股添樂更新一則影片中直言，因為中鋼的股價十年來如一日，沒有什麼波動，股民自然把關注利放在一年一度的股東會紀念品上，而他進一步分析中鋼是不是一檔存股好標的。

以下為影音內容：

中鋼股東會紀念品的話題帶出一個非常有趣的問題，因為通常一檔股票，大家關心的不是股價前景，就是配息數字。

但中鋼就不一樣，一整年下來，會發現股民最關心的不是股價，也不關心股息，最關心的就是股東會紀念品；連中鋼董事長自己也調侃，中鋼是被鋼鐵耽誤的紀念品公司。

其實追根究柢會有這樣的現象，就是中鋼過去十年如一日的股價表現，回頭看中鋼民國100年至110年這一段期間，基本上就在22到25塊徘徊

十年的時間小孩從小學入學都已經國中畢業了，但中鋼的股價卻都沒有什麼變化，正是因為股價十年如一日沒什麼好討論，才導致股民把關注利放在一年一度的股東會紀念品上

索性，中鋼也很用心，十年來從杯子到碗筷，再從毛巾到雨傘，一路收集這整體紀念品，從露營過夜到睡公園都能夠用得上，這才安撫一抱股就抱十年的股民；雖然股票的價格沒有動，但是依然有滿載而歸的感覺。

而這檔定存股的始祖，放到當前的環境，與其他ETF相比，究竟還是不是一檔具備競爭力的存股選擇。

中鋼基本介紹

中鋼股本1500億，數字在台股排名第5；市值4800億，台股排名第12名。

是台灣鋼鐵類股的龍頭，在鋼鐵產業中位居中上游，集團的粗鋼年產值近1600萬噸，國內產品市占率超過50％，主要關係企業加上轉投資，合計超過20家。

業務範圍涵蓋鋼鐵、工程、材料、物流、綠能...等等的五大事業體。

這個龐大的規模加上複雜的業務範圍，即便是專業的財會人員，光是要看完中鋼一個季度的集團財務報告，少說也要花上一周的時間

這也導致大部分投資中鋼的股民，可能有超過8成以上，對於中鋼的業務範圍理解僅:「中鋼就是做鋼鐵的呀！」

中鋼營利模式

作為投資人要判斷中鋼這一檔股票的前景，一定要對它的營運有所認知。

如果要用一句話來解釋中鋼營利模式，以便於大家來理解，可以說，中鋼的獲利來源就是進貨成本跟生成品價格中間的利差，也就是所謂的「煉鋼利差」

所以中鋼就是透過進口鐵礦砂、煤礦來煉鋼，再把煉成的粗鋼賣給中下游，這個就是中鋼最核心的營利模式。

所以兩大因素影響中鋼獲利，第一就是鐵礦砂和煤炭的價格，這個會直接影響到中鋼的生產成本。第二次製成品的市場價格，取決於市場供需

以上看起來簡單，但每一個環節都會受到各種因素的影響，例如氣候、運價還有人力、總經、甚至政治的影響。

要中鋼能賺大錢，最基本的道理就是要在原物料跟生成品中間的利差，能擠到最大。

中鋼大漲的3個條件

什麼樣的情形會造成這樣的情況，就歷史經驗來看，通常只要符合以下三個條件，就會造就中鋼的大多頭：

1.鋼鐵供給緊縮

什麼情況會出現鋼鐵供給緊縮？最簡單的案例就是如果鋼鐵市場殺價競爭到一定的程度，對手就會相繼退出市場，那這樣就會導致鋼鐵的供給減少。

2.鋼鐵需求飆升

需求飆升會出現在何時？通常就是政策來推動，像是大搞基礎建設，還是推動都更，就湧現大量的鋼鐵需求。

3.庫存處在低檔

如果景氣已經疲軟一段時間了，廠商也沒有補庫存的動機，就會發生庫存處在低檔的情況。

所以中鋼要大漲要符合三個條件，難不難？過去十多年的歷史裡，其實也就只有發生兩次。

一次是2007年，還有一次就是最近的2021年；這兩次中鋼都分別出現了接近一倍的漲幅。

以2021年為例，先是中國的嚴格限縮鋼鐵產能下，導致鋼鐵的供給減少，就符合上述的第一點；且當時由於剛剛歷經了新冠的衝擊，主要國家開始擴大基礎建設，所以鋼鐵的需求上升（第二點），再來剛好當年庫存又處在最低檔，因為疫情年的關係

三個條件都滿足了，也才有中鋼「地牛翻身」的劇本

中鋼抱10年績效如何？

當然，如果是2021年才開始投入中鋼的投資人，那績效肯定是好到不得了，不過要是已經抱了中鋼好幾年，這一輪的大多頭，其實也不過是把過去落後的漲幅，稍微補回來而已。

那中鋼到底是不是一個合格的定存股？就從民國100年起算，走勢調整成含息，光用肉眼就可以看出，中鋼有10年的時間幾乎都沒有什麼波動，然而就在納入2020年之後的漲幅，從2011年至今其實也就上漲6成而已。

這樣的表現無論是相較市值型元大台灣50（0050）標竿，還是金融指數，其實都有一個明顯的差距。

結論

所以看起來，如果是任何時間點要投資，無論是市值型ETF還是金融股，其實都會市優於中鋼的選擇

但是特定時間點，例如要是能夠抓到像2007年還是2021年這類鋼市的大多頭，那當然就沒有話說。

不過前提是得具備相較一般人，更敏銳的洞察力，否則要是看到中鋼利多見報，才想要進去追買，還是算了吧，要是不幸成了套牢在最高點的地獄倒楣鬼，恐怕真的只能期待每年股東會的紀念品了。

中鋼其實是一檔位居鋼鐵中上游，而且同時又具備官股特色的上市公司，站在經營的角度，獲利固然重要，不過因為是官股，所以中鋼也同時肩負著調控本土鋼價的角色，一般情況下很難有大波動，變成跌也跌不動，漲也漲不動。

如果真的要從鋼鐵產業尋找獲利機會，反而中下游其實是比較容易一些。

針對中鋼，個人的結論就是，最好的配置就放著幾張，不看漲跌，當個稱職的紀念品釘子戶這樣最好啦

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，未經同意禁止取用轉載。

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