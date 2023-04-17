三陽（2206）三根漲停了…想買飆股怎辦？ 專家曝方法：先建立部位

小資族初入股市，看到專家研究很多檔股票都好想買怎麼辦？股價一直漲心好癢卻又不敢進場。

財經專家阿格力於YouTube頻道的新影音中分享，可以從眾多推薦中選擇估值相對低（還沒開漲）的買進，即便看錯，下跌的空間也有限；另外也建議投資人先建立部位，而不是一直等待股價下來才想進場，因為往往可能股價都已經漲到歷史高點，手中卻是一張也沒有。

以下為影音內容：

阿格力爸買三陽（2206）價格在39.4元，股價在45塊就已經賣出了，現在價位已經來到50幾元。

而為何阿格力爸爸會選擇買進三陽呢？因為是阿格力研究的十幾檔個股裡面，少數還沒有「動」的。

如同去一家知名美食餐廳，菜單有十幾道菜，常常會出現「選擇障礙」；投資人挑選股票會有一個自身的標準，像阿格力爸就參考本益比河流圖，當時就發現本益比在10倍以下，過往的高點是有到12倍，果不其然，僅過了一周左右，本益比就因為營收好的關係漲到12倍。

不怕買貴 只怕買錯

要清楚自己的投資目的是短線還長線，如果是長線投資即便在KD大於80買進，公司如果好，長期來看對於未來報酬率的影響也是微乎其微。

位階能不能接受

《理財達人秀》主持人李兆華就舉例連宇（2482）從20塊漲到60塊（大漲2-3倍需要衡量機會和風險），心裡會怕怕的，即便一張的價格可以負擔也不會買。

若是只漲2-3成，甚至是5成，但未來的成長機會還是很高的話，這時候就不會一直等待股價下跌，才要出手，會先「建立基本部位」，買進一、兩張都可以，但建議是兩張，因為可以有一張能賣出，若是運氣好有回落就可以考慮再加碼。

會賣股票才是師傅 但該什麼時候賣？

其實賣出去時只要是有賺到錢就好！股票能每次都賣在最高點，那大家都不用工作了。

建議可以有兩筆資金：

一筆：是股票的估值到了就可以停利的資金 另一筆：是反正股價都漲了那麼多了，就繼續「玩玩看」，但通常這一筆的資金可能部位就沒有很多；資金沒有那麼大的好處是對於價格波動就可以比較沒那麼在乎，往往就可以賺到比較多的錢（能抱的久）。

總結

追蹤好的公司，有成長就該追蹤，不論估值有無過高。因為有再追蹤基本面，有時候當下看估值過高，但仔細研究會發現基本面更高，所以估值就不會有過高的問題，反而還可以「去追高」，因為基本面的關係。

另外專家提供了很多口袋名單而不知道要買誰的話，還有一個最簡單的方式，就是哪檔個股現在比較落難，這也是股神巴菲特所說的「撿便宜的大好時機」；選擇當下估值比較低的，只少萬一看錯，往下跌的空間也不會那麼大。

再來，假設想要買進的股票覺得「有點貴」，那不妨先建立部位，很多投資人都想要看好一檔股票就要資金全下，有點貴就都不買；建議可以這樣做，假設有可以買10張的成本，可以先買入3張，繼續漲基本面也比預期還要強，就能慢慢將部位補上。

如果非採用這樣分批策略的話，很有可能股價一直上漲，但投資人卻手中連一張都沒有，因為很有可能股價一直都沒有下跌。

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