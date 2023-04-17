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金控股3月獲利回穩…中信金（2891）排第二！ 專家：但這家連5個月EPS呈負數

聯合新聞網／ 方格子
中信金總部。本報資料照片
中信金總部。本報資料照片

【撰文・andyworld】

金控公司經過去年的洗禮，在防疫險逐漸退場，升息紛擾也接近尾聲之際，整個獲利和不確定性有逐漸回穩的跡象！但股民們，尤其是存股族們所要承受的就是去年利空加上債券大跌所造成的股息縮水，甚至有公司不配息的現象，但我相信這些配息利空僅是短期現象，配息回穩總會有撥雲見日的一天，投資人反而可以趁此尋找是否有被配息利空打到價值浮現的公司，逢低買進就是長線投資人今年的功課與機會。

一、2023三月份金控自結EPS與增減幅度

跟上個月的感想一樣，大家表現雖然沒有到達完美的境界，但也在復原的道路上，有些人好的快，有些人好的慢，但是沒有再壞下去了！不過「新光金」就比較與眾不同，如果連同去年11月開始計算，已經連續5個月呈現負數EPS，手上有新光金的投資人就請多加留意！

三月份單月EPS獲利前五名：

1.富邦金（0.52元）

2.中信金（0.25元）

3.兆豐金（0.21元）

4.元大金（0.19元）

5.第一金（0.17元）

6.國泰金（0.17元）

前三月「累積EPS」前五名：

1.富邦金（1.12元）

2.兆豐金（0.77元）

3.中信金（0.66元）

4.第一金（0.50元）

5.國泰金（0.46元）

6.元大金（0.46元）

富邦金又開始在單月獲利和累積方面重回龍頭的寶座，雖然威力還不若前年那麼兇猛，但是至少有慢慢改善！而兆豐金第一季賺到0.77元，創下史上新高，我想可以獲選本月MVP了！

前三月累計EPS「增加幅度」：

1.台新金（153％）

2.兆豐金（75％）

3.華南金（32％）

4.第一金（32％）

5.玉山金（31％）

前三月累計EPS「減少幅度」：

1.新光金（-346％）

2.國泰金（-82％）

3.富邦金（-72％）

4.開發金（-64％）

5.中信金（-21％）

至於在增減幅度方面，正成長的狀況和二月相較依然是那5家，官股佔有其中3家，果然是穩健的好標的！而負成長的五家則是過去的紅榜標的，但我們也可以很清楚分辨出來，也多為壽險型金控公司，才會因為環境因素淪落至此。

二、金控公司長線狀況

對於長線觀察者來說，十年線和五年線是會注意的指標。但是自從近幾個月開始注意這方面的數據之後，下面4家長期霸榜。不過稍早在整理數據的時候發現，相對於上個月而言，每家金控公司的五年平均股價和十年平均股價幾乎都有微微上升的跡象，唯獨一家兩個數據都微微往下，那就是「新光金」。以往我也提到新光金這幾年的股價長期在十年線以下，這也是我會避開的原因之一。

低於十年線：國泰金、新光金

低於五年線：玉山金、國票金

三、配息狀況

（上圖數據是4/13收盤的數據，配息為紅色者為公司已公佈的股息數據）

截至目前為止，相較於上個月的文章，這次多了2家公司公佈配息政策，一個為元大金，一個為永豐金。

元大金這次配息現金0.8元，股票0.15元，總計0.95元，雖然和我原本預估的總配息1元差不多，但實際上現金與股票的佔比則和原本預估現金1元來說，是有些微差距。

永豐金則是現金0.6元，股票0.2元，總計0.8元，我原本則預估0.83元，總計的部份差距不大，現金與股票的佔比為0.7元和0.13元，個人覺得這差距還能夠接受啦！

在已公佈的4家金控公司中，先排除都不配發的國票金，剩下的3家無論是當下殖利率或當下現金殖利率都沒有超過5％的標準！但是永豐金的當下殖利率則有4.7％，是相對比較亮眼的數據！緊追在後的元大金，若有更漂亮的價格，或許是投資人可以考慮入手的標的。

四、結論

1.全部14家金控公司，目前有表態配息者僅有4家，剩下10家則還需要等待！但是透過法說會及相關新聞的報導，有幾家可以稍微再深入推敲配息狀況。以開發金來說，三月底有個消息是特別股不發股息，原因為特別股不能用資本功績發配息，另外特別股的配息優先於普通股，照理來說特別股不發放，普通股應該也就不會發放，加上若動用資本公積時得考慮資本適足率與雙重槓桿比例，因此開發金今年的配息有可能情況不妙！另外，中信金在法說會上表示，今年分配盈餘有1.1元的「實力」，但「現實」如何就等待董事會決議才算數！

2.一個經常且連續多個月虧損，長期股價在10年線以下，高層消息多為負面的公司，就盡量別花太多時間去觀察，儘管跌的再低，甚至想要拿來作為價差操作的標的，也請三思後行。

3.這個月輪到玉山金進行現金增資啦！4/18－4/20為登記日，4/21前必須籌到4萬元預扣款（當然還有70元手續費），4/24當天抽籤，中獎者能夠獲得2張玉山金，目前2張價差約有1萬元左右！如果看好玉山金的投資人，不妨登記碰運氣看看。

4.寫文章的當下，新聞發佈國安基金將要退場啦！根據新聞稿指出，國安基金護盤期間，台股累計上漲1,854.14點，累積漲幅13.29％，僅次於美股費半19.32％，優於美股（道瓊、那指及標普）及韓、日、陸、港等主要股市。其實我一直覺得國安基金真的是安定人心的一個引信，有時候甚至只是雷聲大雨點小，所以國安基金對我的操作來說並沒有特別深刻的影響就是了，這方面大家怎麼看呢？

作者：andyworld

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：2023三月份金控股追蹤筆記：金控獲利逐漸回穩，除了其中一家！

2881富邦金 2891中信金 新光金 2886兆豐金 2885元大金 2882國泰金 金融股 EPS

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