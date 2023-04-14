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華紙「全紙回收紙容器」打入知名連鎖早餐 股價狂飆

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
華紙靠在地生產的「全紙回收紙容器」，打入連鎖早餐紙器供應鏈。圖／取自華紙官網
華紙靠在地生產的「全紙回收紙容器」，打入連鎖早餐紙器供應鏈。圖／取自華紙官網

華紙（1905）在地生產的「全紙回收紙容器」，打入連鎖早餐紙器供應鏈。華紙表示，自5月起攜手中游紙器廠、下游早餐店，打造台灣首見的「全紙回收紙容器供應鏈國家隊」，合作業者包括紙器廠辰泰國際，以及知名早餐店弘爺漢堡、東方美、吉得堡、巨森早餐吧等。

華紙今（14）日股價表現強勁，盤中股價一度攻頂來到18.05元，收盤股價上漲1.3元，漲幅7.9%。華紙近年不斷深耕非塑產品，透過發展全循環終端產品，以紙代塑，朝環境友善材料領域全方面布局。據悉，此次合作是華紙與紙器廠辰泰國際在環保理念上十分契合，因此共同推動導入到辰泰國際的下游早餐店客戶。

由於奶茶紙杯、漢堡盒、蛋餅盒這些早餐店常見的紙餐具，因含有塑膠淋膜，丟棄時被歸類為「廢紙容器」，無法跟紙張一起回收，而華紙在地生產的「全紙回收紙容器」，100%無塑膠淋膜，防水防油，符合FDA食品標準，通過生物分解認證，可丟入一般紙類回收，再製成環保影印紙、環保卡片用紙與環保紙包裝盒，發揮循環經濟效應。

華紙表示，以每頓早餐使用兩個全紙回收紙容器，如餐盒加飲料杯換算，吃頓早餐可減少3克二氧化碳排放，以年使用量500萬推估，每年減少7.5噸二氧化碳排放量，所回收的纖維可製成23,000包影印紙。

華紙旗下的「益利CircuWell」全回收食安用紙穩定銷往歐美多國，近期更獲得國籍航空公司青睞，成為機上使用紙杯。另外，以回收纖維製成的「牛皮紙膠帶」使用後可跟紙箱同步丟入紙類回收體系，目前已在觀音廠投入生產，即將進軍包裝應用領域，作為物流快遞及日常封箱使用，在蓬勃發展的電商網購及包裝市場，提供環保包材新選擇，同步推進國際市場。

華紙 環保 碳排放 餐具

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