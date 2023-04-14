餃子王！他買44張八方雲集（2753） 信心喊漲：該跌的已經跌完了

鍋貼水餃專賣店八方雲集在台分店不少，有網友認為，八方雲集持續開分店、漲價，未來股價有望上漲，直呼「利空出盡，該跌的應該已經跌完了，我要成為餃子王」。

一名網友在PTT發文表示，「八方雲集股價已從260高檔回落至180，看起來180有支撐，開始盤整，已經跌深就是大利多；今年美國預計新開6間分店，對營收成長能有顯著貢獻；芳珍蔬食目前20間，今年預計還要再開40間」。

該網友指出，「毛豬價格創新高，餃子成本增加，造成毛利下降，不過2月餃子又漲價了，對於有定價權的公司，完全不用擔心，待豬肉價格回穩，毛利就回來了，利空出盡，該跌的應該已經跌完了，預計180附近進場、140停損、220以上出場」。

該網友也貼出庫存明細，只見八方雲集（2753）現餘股數為44,000，等於多達44張八方雲集股票，他直呼「我要成為餃子王」。

其他網友紛紛留言「餃子王好猛」、「昇龍餃子，不是零股而是大單給推，祝股價飛天噴賺爛」、「我以為是零股，結果是來真的。鍋貼王！」、「大單推，明天也來買個2張」、「餃子王4ni」。

還有網友留言「餃子王太神啦！不過140根本不用停損，以八方的地位越跌越買」。但也有人持保留態度，留言「WBC 結束了還會漲嗎」、「我ok你先買」、「這檔會上200就是炒上去的」。