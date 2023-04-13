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金融股雨過天晴了？兆豐金（2886）第一季獲利破百億！ 專家五點提醒投資人

聯合新聞網／ 艾蜜莉
兆豐金控7日晚間公布3月與第1季獲利，在兆豐銀維持高獲利表現下，兆豐金累計第1季稅後純益達107.76億元，累計每股稅後純益0.77元。記者林俊良／攝影
兆豐金控7日晚間公布3月與第1季獲利，在兆豐銀維持高獲利表現下，兆豐金累計第1季稅後純益達107.76億元，累計每股稅後純益0.77元。記者林俊良／攝影

兆豐金Q1賺很大！光是一季的獲利就已經超過去年整年的一半了。雖然旗下的兆豐產，在三月預先增提了7億元理賠準備金，影響到兆豐金單月的整體獲利，不過因為旗下銀行本業真的很強！從年初旺到現在，除了是「利差」提升以外，收益成長的重點還有投資操作的債券和換匯交易，一舉推升兆豐金Q1的獲利成績突破百億元，也創下單季新高。

而且大大們最在意的股利，兆豐金也有出面表示，會以照顧股東們的權益為前提，必要時會動用歷年累積的保留盈餘來發股利，有機會跟以往一樣配到7成~8成左右。

看一下去年兆豐金的EPS是1.32元，如果用7成來計算的話，應該最少會有0.9元以上，也有可能跟去年一樣，會搭配部分股票股利來發放，不過最後結果我們還是要等待月底的董事會結果再說喔。

話說，其實從上個月開始就有幾位大大很看好金融股耶！因為防疫險確定告一段落了，而升息步調趨緩，各金控也都有因應措施，雖然不久前有矽谷銀行和瑞士信貸的金融醜聞，但國家政府都有積極處理，再加上以過去金融海嘯的經驗，很快風波就平息了，大大們認為金融股再來應該會「苦盡甘來」，其中就有多數人看好兆豐金！

但我還是跟他們說，投資上還是要有所保留才行。不是苦盡一定就會甘來，只是主觀期待的話，這樣期待越大、投入越大，傷害可能也會越大的。

怕有大大覺得我這樣說是不是不看好金融股，我趕快澄清一下並不是喔！只是我希望大大們在買股票的時候，都確定可以符合以下的條件來保護自己：

1.買了看到股價下跌不會緊張到影響生活

2.股價下跌應該開心，因為有足夠的資金分批買來分散風險

3.不要重押單獨一個產業

4.股息發放是穩定的（我觀察清單中的八大金融股都很穩定）

5.知道自己在做什麼、也知道自己投資的公司在做什麼

啊…不小心又碎碎念了！請大們不要介意，只是希望大大們都能安心投資、資產穩定成長！

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

金融股 2886兆豐金 矽谷銀行 金融海嘯 資產 EPS 股利

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