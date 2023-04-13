軍工股熱 這些漲停股都爆大量 漢翔進前三大成交個股

台股今（13）日走跌，但軍工股仍吸引資金搶進，持續是盤面上的強勢族群，漢翔（2634）挾著軍工及GE大單到手等題材，股價開高走高飆上漲停52.9元，再創歷史天價，盤中爆出逾9.57萬張成交量，居個股成交量第三大，同樣爆量漲停的還有台船（2208）、寶一（8222）、精剛（1584）、和成（1810）、晟田（4541）等軍工股。

漢翔與GE簽定十年長約，350億元大單到手，將供應發動機核心零組件，使用在空巴、波音B737 MAX等機型；漢翔股價今（13）日續強，早盤跳空開高走高，以49.9元開出後衝上漲停52.9元，再創歷史天價，漲停及市價買單超過22,000張，盤中成交量居個股成交量第三大。

台船以25元開高後衝上漲停26.85元鎖死，漲停及市價買單超過24,000張，盤中成交量逾7.4萬張，居個股成交第五大；寶一以42.8元開高後衝上漲停46.35元鎖死，創下歷史天價，盤中爆出逾4.6萬張成交量，已超過昨日的成交總量。

精剛也爆量衝上漲停37.7元鎖死；和成早盤以19.2元開出後衝上漲停20.9元，盤中成交量爆出逾2.5萬張，遠高出昨日的5,483張成交量；晟田衝上漲停40.75元鎖死，漲停及市價買單超過1.2萬張，盤中爆出逾1.9萬張成交量，遠超出昨日的7,597張成交量。

另外，高僑（6234）盤中也亮燈漲停，股價衝達28.6元，盤中成交量逾1.5萬張，遠超出昨日的7,458張；千附精密（6829）也亮燈漲停衝上124.5元，飆上歷史天價，漲停及市價買單超過3,500張，不過，盤中並未爆大量。