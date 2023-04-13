台積電單月營收創17個月新低…市況更糟糕？ 分析師曝「關鍵在下半年」

台積電（2330）10日公佈2023年3月營收報告。2023年3月合併營收約為新台幣1,454億800萬元，月減少10.9%，較去年同期減少15.4%，為17個月新低。累計2023年1至3月營收約為新台幣5,086億3,300萬元，較去年同期增加了3.6%。台積電首季營收雖符合預期，但若換算新台幣並未超過財測低標，可說微幅跌破財測區間的下緣，表現其實是非常差的。

對此，浦惠證券投顧資深分析師王倚隆（老王）於YouTube頻道《老王愛說笑》影音分享，因上一季的台積電法說會表示上半年本來就是衰退狀況，下半年才會開始復甦，就看公司要怎麼解釋財報比預期還低，甚至有無維持「下半年會復甦」一貫看法，投資人和法人就不至於心死；倘若復甦時間會延後，就會是利空的消息。

台積電三月營收 四年來首度年減

其實是一個比較的關係，如果班上有位同學考試都一直是40-50分，突然有一次考了60分，剛剛好及格，全班鼓掌起立加放鞭炮。

但假設是一位成績很績優的同學，平常都考97分以上，從來沒有低於過95分，突然有次考試不幸考到92、91分。

「好可怕！為什麼退步了？是不是家庭沒有給你溫暖、是否被家暴，還是老師講課太難懂、身體太虛嗎要不要吃補品、一定是題目太難。」

但其實對比久久才考一次60分的同學，這個考了90分以上的資優生還是非常優秀的，所以不要單看這位同學這次的失常，去比較其他同學，資優生的成績還是第一名，還是優秀到不行，不要嫌了！

所以給台積電的壓力也不要那麼大，也不過就是年減個15％，對比上下游，同半導體產業，隨隨便便年營收都減少30到40％，很多公司都還活得好好的甚至股價還一直噴。

看到台積電營收，年減15％，月減10％，這樣的數字對照很多半導體相關上下游的左右鄰居代工，還可以接受，且整體今年第一季累計都還有3.6％。

不過為何很多法人會害怕，問題出在哪裡？台積電公佈出來的第一季營收是5086億，換算財測預計地估算值等於是在「低標位置」，甚至可以說微幅跌破財測區間的下緣，表現其實是非常差的。

為何有這樣的情況？以晶圓來看，從投片到出貨大概需三個月的時間，所以生產代工的價格早在半年之前甚至8、9個月之前就定了，也就可以解釋為何過去台積電的法說對下一季的財測都非常準確，也常常達到高標。

雖然台積電當初財測雖是有所本，有多少訂單就說多少話，但最後卻出現少見的低標位置，且3月的營收是17個月以來的新低，代表中間過程出了問題，譬如：「大客戶抽單」。

很臨時性、突然的大客戶抽單，就是因為市況的持續轉差，可能就是消費性電子的市場需求依舊不振，也可能看到很多半導體廠在減產，三星也才剛宣布記憶體要減產。

就很有可能是台積電的客戶當中，消費性電子的客戶也出現同三星的事情，突然決定要減產，因為對台積電做砍單，目前這樣只是猜測，實際的答案還是問號，還沒有辦法得知為什麼，答案要等待20號的台積電法說會才能知道。

台積電法說會怎麼看

上一季的法說台積電說上半年本來就是衰退的，下半年才會開始復甦；也就是投資人和法人還沒有心死，因為可解釋衰退本來就要預期之中。

法說會上很有可能會解釋為何財報出來比預估的還要差，因為代表市場狀況可能更差的情況，務必是必須要對投資人說明清楚。

就看台積電法說認為當初下半年會復甦這件事情，是不是會維持一樣的看法，如果復甦的時間點要延後，往後移到第四季，就會是一個利空的消息。

反之，如果台積電說營收減少，只是短暫客戶的調整（短期現象），在不影響第二季的情況下，即便第二季還是衰退，但還是看好第三季就會復甦，因為客戶的訂單都還在，還是看好整個半導體迎接復甦，這樣聽起來就會是利多的消息。

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