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中鋼（2002）今最後買進日 股東會紀念品是啥20號才知道！ 這款歷年發了三次

聯合新聞網／ 綜合報導
中鋼。中鋼／提供
中鋼。中鋼／提供

2023年中鋼股東會在6月17日，最後過戶日落在4月17日，投資人若是想要領取紀念品需於過戶前就要買進股票，也就是4月13日為最後買進日；而今年股東會紀念品是什麼？會在停止過戶日後才會公布，也就是說是採取「蓋牌」方式，不能先得知紀念品是什麼才決定要不要買進股票

中鋼一直以來的存股股東人數眾多，每年發放的股東會紀念品數量皆在50萬份以上，更有一年發放數量達到67萬份（2017年黑熊傘），董事長翁朝棟都開玩笑表示：「中鋼是被鋼鐵耽誤的紀念品公司。」

股市達人股添樂就在臉書上發表看法，他認為中鋼今年會這麼做的原因，是公司發現往年公布股東會紀念品後，常會湧入一票零股股民，希望回歸以紀念品感謝股東長期支持的初衷，不希望成為吸引短線零股的話題。

股添樂解讀，中鋼極力擺脫「被鋼鐵耽誤的紀念品公司」的稱號，希望股民把目光聚焦在中鋼的長期競爭力上，而不是每年的股東會紀念品

「每年要發紀念品的時候，才發現股東數暴增，還都是奈米等級。1股30塊的股票可以換來精美鋼製品，再佛心的公司也很難不在意。」

中鋼股東會紀念品過去6年的股東會紀念品：

2017年「台灣黑熊傘」

記者謝梅芬／攝影
記者謝梅芬／攝影

中鋼早在2009、2010年就連續兩年以傘為股東會紀念品了

因為中鋼的傘以自製鋼材做骨架，很受股東喜愛，討論2017年股東會紀念品時，有人提議再送傘，獲無異議通過，因此，也很罕見地出現呈給董事長圈選的紀念品選項，只單列傘，而沒有其他商品

中鋼依往例提出二種款式的傘讓董事長圈選，一款是台灣黑熊搭配中鋼人暱稱為「蒂芬妮色」的湖綠色森林系列，另一款是紅白相間的天燈圖案，財務處也建議湖綠色系，終獲董事長首肯，選定台灣黑熊圖樣。

2018年「皂到幸福」

圖／中鋼提供
圖／中鋼提供

2019年「卡幸福儲卡鋁盒」

圖／中鋼提供
圖／中鋼提供

2020年「鯨彩都繪抗菌鋼杯」

圖／中鋼提供
圖／中鋼提供

圖案為鯨魚外觀設計，象徵高雄水都及台灣海島國家，也賦予中鋼重視環境形象。

2021年「熊愛台灣棘輪起子工具組」

圖／中鋼提供
圖／中鋼提供

2022年「精緻鈦戶外型環保餐具」

圖／中鋼提供
圖／中鋼提供

不過去年的紀念品，多數人網友都不領情，更說中鋼紀念品除了越來越爛外樣子還「很醜」。

◎部分內容獲 股添樂 股市新觀點 授權，未經同意禁止取用轉載。

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