金融股今年適合存嗎？專家：改存銀行股受惠升息「這檔」10元無壓力

台中銀：十元存股無壓力

去年整體金融股的獲利下滑2成左右，不過銀行股受惠升息，使利差空間擴大，其獲利則明顯優於所有金控股表現，今年配息自然也受投資市場關注啦！

而老牛上周五在PPA中介紹的銀行股 - 台中銀，小歸小但股息發放可是非常大方，吸引一群忠實的存股族加入哦。老牛也將台中銀的即時監控數據，放在「25家金融股監控表」清單內啦！可以搭配這篇個股解析一起比對分析哦！

背景簡介

台中銀前身為台中區合會儲蓄公司，主要辦理台中區合會業務，1975年銀行法修訂公布實施，將合會儲蓄公司正式納入銀行體制，改制為中小企業銀行。在1998年改制為「台中商業銀行」，正式成為全國性商業銀行。

而銀行業的獲利公式，主要透過存放款利差及手續費收入，再扣除營業成本與業內外費用所得出。由於銀行業務為公司收益最大來源，以下解析將聚焦在銀行業務為主。

體質健診

存放比率：總放款金額/總存款金額

比率值應該要小於1（100％以內），用來判斷總放款佔總存款的比率。台中銀去年總體存放比為76％，屬於穩定的範圍內。

逾放比率：未正常繳納本息的貸款/總放款金額

以判斷未來貸款轉為呆帳損失的參考指標，數值越低越好，通常小於2-3％為健康比率。台中銀為0.15％。

備抵呆帳覆蓋率：備抵呆帳費用/逾期放款金額

銀行準備資金用以因應呆帳的損失，數值越高越好，基本上台灣所有銀行備抵呆帳覆蓋率都有大於100％水準，台中銀則高達800％以上水準。

去年表現

全年營運概況：2022年合併淨收益150.17億元、年增9.44％，稅前淨利66億元、年增達18.52％，稅後淨利53.44億元、年增達11.43％，創歷史新高，每股盈餘1.12元。

獲利提升主因：主要受惠放款規模擴大及升息效益，帶動合併利息淨收益107.74億元、年增16.13％，彌補手續費淨收益小減1.72％及其他淨收益減少13.47％影響，以及呆帳費用年減8.47％。

今年展望

拓展國際版圖：去年10月宣布規畫以現金收購取得美國大陸銀行，不過目前受到矽谷銀行倒閉影響股東信心。對此，目前台中銀經評估一切仍屬正常，未受美國銀行倒閉事件影響，但仍將密切注意效益是否持續發酵，或擴大在當地的經營風險。

利差續擴大：由於目前仍維持升息階段，預期今年淨利差仍有持續成長趨勢，並帶動獲利維持高檔表現。

新總行大樓興建進度：整體實際興建進度逾81％，符合預定進度。大樓整體結構工程預計明年1月5日完工。

股利數據

股利方面，台中銀連續13年配發股利，主要採配股大於配息的特性，盈配率維持在近7成水準。其配發數據來看相當穩定，且合計殖利率均有5％以上，種種條件吸引不少存股族做為存股標的。

老牛總結

台中銀去年獲利1.12元，高於前年1.1元，成長幅度不大。而存放比、逾放比、備抵呆帳覆蓋率等指標均維持健康水準，目前股價以維持在年線之上，優於不少金控股的表現。

近期仍要留意歐美銀行的營運風險，及下半年「景氣軟著陸」的可行性，按預期今年若未走向降息的條件下，加上上半年維持升息走勢，存放款利差持續擴大，有助於今年銀行業務獲利提升。

以估價法的選擇來看，由於台中銀近10年配息相當穩定，採平均股利法推算股價位階也具參考性。若以近5年股利及相對應的殖利率來看，目前位於合理價偏低，代表以目前價位買入，平均來說可獲得5％股利的機會，其股價相對也有支撐效果。

台中銀是老牛納入25檔金融股的個股之一，如果想了解更多財報營收數據；記得點擊「25家金融股監控表」文章進去看哦！

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