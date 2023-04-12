鴻海（2317）超完整解析！ 專家：中期股價就是在70至120元間遊走

2022年第四季衰退嚴重，主要就是來自中國清零導致營運衰退，先姑且不論產業景氣反轉了沒，但鴻海產能在全球的佈局有很大一部分來自中國，當你工廠一直停工也無法出貨，不僅無法出貨還可能會被客戶轉單出去，一來一來當然會侵蝕獲利了...

鴻海（2317）每月營收

如果你有看過我之前寫的文章，應該就很清楚，鴻海集團營運以代工各種電子產品為主，只要營收爆發就表示業績暢旺，那麼公司獲利、財報就會很漂亮。

以稍早剛公布的2023年三月營收為例，當月繳出4億元、年減21.1%，這就代表公司營運稍微轉弱，不過第一季合併營收還是有年增3.87%，如果要跟2022年同期對照，如果毛利率持續穩定控制或成長，那麼整季EPS出現持平或成長的機率也不低。

鴻海（2317）歷年股利發放率

再來就要看即將配發的股利政策，2023年經董事會決議將配發每股現金股息5.3元，可以說是正式擺脫2018年蘋果手機狀況不佳的陰霾，而且更難得的是，這可是歷史新高的配息！

再從近幾年來看，每年都維持在五成以上，而且EPS已經連續在2021年、2022年繳出一個股本，這也相當不容易，畢竟2022年已經算是後疫情時代了，你要說公司受惠電子產品、電腦或其他消費性商機，其實拉貨力道也逐漸轉弱，但集團依舊繳出一個股本的獲利。

為什麼說2018年是一個鴻海的陰霾？原因是2017年受到蘋果手機賣很差的影響，導致獲利嚴重受到打擊，公司派甚至還在當年提出減資2元，搭配全年配發每股現金2元的股息，你如果在當年買進一張鴻海，年底就會剩800股而已，這當然會被股民爆罵啊！

但隔年的EPS立刻停止衰退，而且股息發放率也開始拉到五成左右，按照鴻海的公司章程是每年配息要超過四成以上，所以如果算到2023年，其實也已經是連續四年創下五成以上的股息發放率，你應該也會發現罵聲開始變少，除了郭董跑去選總統之外，基本上這幾年的營運都相當四平八穩。

鴻海（2317）便宜價怎麼看？

鴻海（2317）技術分析

大家都喜歡買鴻海，除了他是台股排行老三的權值股容易被大型基金或國安基金拉台，還有一個重點是股價波動相當牛皮。

上圖是我拉出月線的線圖，把持間軸放大到近十年，可以看到一個很清楚的區間整理，股票最低就是70元，而最高也很難超過120元，所以中長線投資人可以注意這個區間，反正這十年的鴻海就是70元到120元在遊走，即便遇到客戶訂單衰退、中美貿易戰、新冠疫情，他最低就是70元，當遇到利多最高也就120元附近，即便再高也會在一段時間內就拉回，這可以作為參考。

看完中長期走勢之後，拉近一點，打開近一年的日線圖，其實也有一個非常特別的跡象，那就是鴻海不管怎麼殺就是停在100元附近，但是上漲就比較不一定，基本上只要能站上季線才有動能繼續漲，如果是在季線以下就會一直要死不活。

不過即便像是2022年出現瘋狂下殺，最多也就殺到十月附近的98元左右，接著又站回百元大關，而股價最高則是出現在2022年六月中的116元，那時候的利多就是電動車大聯盟、疫情後繼續強勁的網通產品等等...不過即便是這麼強的利多，股價慣性依舊沒有突破中長期的120元大關。

鴻海（2317）股價淨值比河流圖

接著要跟大家分享一個相當特別的數據，那就是鴻海股價其實會跟著淨值走，以近五年的股價淨值比河流來看，基本上就是貼緊1倍淨值比的位置，而上面我們不是看到短期股價走勢中，最低點就是百元附近嗎？這就正好吻合淨值走勢。而股價淨值比一倍也很好計算，這表示現在鴻海的淨值是多少，股價的低檔就很容易出現在這個數字上。

以最新財報公布的淨值為例，鴻海每股價值是104.65元，其實股價就應該要符合這個位置，低於這個位置當然就有上漲空間囉。以我寫文當下的2023年4月16日為例，收盤價就在103.5元，其實也沒有偏離太多啦，但這種數據就是當作參考而已，股價震盪絕對不可能就是按照你算得這麼精確，數字只要大概抓到就好了，所以現在正好落在淨值比一倍左右，接下來有沒有機會往上走？如果從過去數據回測來看，機率應該是不小，畢竟都落在相對低點了，再殺也沒多少空間殺了對吧？

鴻海（2317）2023年全年展望

目前鴻海把整個集團切成消費智能、雲端網路、電腦終端、元件及其他產品，最大營收來源是消費智能產品53%，這不用多說，消費代工產品本來就鴻海起家的事業體，包含蘋果手機代工也都隸屬在這塊領域中。

回顧2022年的營運狀況，鴻海除了消費產品強之外，其他區塊的表現也都相當不錯，包含雲端網路受惠市場需求提升，而電腦終端產品則是PC週期的最後拉貨潮，各事業體表現優異，也貢獻集團創下全年EPS繳出10.21元的績優成績單。

接著再來看看鴻海針對2023年的展望，其實公司派也非常老實，他們判斷消費至產品領域的獲利會出現衰退，而這就可能會導致集團出現衰退，不過其他事業體則受惠網路趨勢依舊強勁，因此一來一往的衡量之後，集團全年獲利有機會繳出持平或微幅成長的成績單，其實這也是鴻海不斷進化所帶來的優勢。

如果再回到2017年的狀況，鴻海在2023年肯定又是衰退的一年，不過公司記取教訓也開始積極發展其他產業，包含尚未成形的電動車事業體也正在積極研發中，而電腦產品的庫存預計在2023年下半年完全消化完畢，預期年底到2024年又會開始復甦拉貨，有興趣可以看我上週發表的「筆電概念股突然在三月起風～產業、基本、技術、籌碼四大面全面解讀！」，加上原物料以及通膨即將趨緩，這對鴻海來說也是好事一樁，因為毛利率控制就比較不會有這麼大的壓力，如果按照鴻海最新展望的說法來看，其實集團在2023年連續第三年繳出一個股本應該就不是難事。

最後來看看集團佈局的狀況，其實2022年第四季衰退嚴重，主要就是來自中國清零導致營運衰退，先姑且不論產業景氣反轉了沒，但鴻海產能在全球的佈局有很大一部分來自中國，當你工廠一直停工也無法出貨，不僅無法出貨還可能會被客戶轉單出去，一來一來當然會侵蝕獲利了。

不過這個利空也在農曆年後慢慢消失，因為中國改變政策轉為開放，又讓鄭州廠重新恢復運作，而印度也在二月底出現重大進展，董事長跑去跟印度總理拜會並討論大規模設廠的事宜，至於為什麼鴻海一直要衝去那邊發展？你可以參考「為何鴻海、緯創遇到印度暴動仍堅持設廠？背後的超級利多才是重點...」，裡面有列出幾個相當深度的格局思維及總經數據，有興趣的可別錯過了。

此外東南亞也發展得如火如荼，以泰國為例，台達電轉投資持股六成的泰達電就在當地發展相當好，甚至還成為當地股王，所以鴻海也不落人後，跟著到泰國建立電動車新廠。如果以全球佈局的競爭力來說，鴻海其實不止沒有輸給競爭對手太多，甚至還超前其他對手的進度。

最後複習個人觀察的鴻海操盤重點，中長期股價區間落在70元到120元，近一年則長期維持在100元以上，而且目前股價相對低點居然剛好就是最新的淨值，也就是104.65元。

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