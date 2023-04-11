韓國電動車超熱…300台31分鐘賣完！ 財經專家：三陽工業（2206）是概念股

韓系電車全球熱賣！而且近期推出的車款都相當熱門且切中市場需求，因同樣的馬力跟配備購買其他車廠的價格恐怕都需要2倍以上。

財經專家阿格力於YouTube頻道的新影音中分享，若投資人想要投資相關的韓國車概念股，可以觀察三陽工業（2206），不但機車賣得好，國產車也有大量的訂單要消化，以及搭上電動車的趨勢讓旗下IONIQ 5和6賣到供不應求。

以下為影音內容：

韓國車熱銷 這檔直接受惠

300台Hyundai IONIQ 6在31分鐘就賣完，其實去年的IONIQ 5一樣也是熱銷。

三陽工業（2206）會聯想到SYM的機車，近年確實機車賣得很好，品牌成功年輕化、產線完整，市占率一路攀升，今年前2個月達到2.3萬台的銷量，市佔率到39.6％，將近4成。

阿格力過去的大學時期，講到三陽都被說是老三（排名第三），也是公開的事實，但是現在年輕人都講到旗下的車款DRG或其他仿生的車款，機車的本業可以說是做得非常好。

除此之外，現代汽車就是三陽旗下南陽實業所代理，以及在國內有一些國產化的車型，像是Tucson L，現在聽說訂車還是要等個半年，另還有Custin累積訂單也達到2000多台，預計訂車到真正拿到車也是要半年以上。

韓國的牌子又是國產車，曾幾何時買車竟然要等到6個月，就是因為產品具有競爭力的關係，Custin是150萬以下，唯一MPV、正7人座、還有許多電調系統，現代的車在今年前2個月也是賣得非常不錯，掛牌1700多台，年增率超過7成。

因為去年同期沒有Custin且Tucson L也才剛開賣，產能也還沒拉起來，可以預見今年的三陽真的即將要「三陽開泰」，機車賣得很好、國產汽車有大筆的訂單要消化以及電動車IONIQ 5和6賣到供不應求。

所以對於電動車概念股或是對於韓國車有興趣的投資人，三陽是值得進一步追蹤的一家公司。

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