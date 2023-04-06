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中國大陸疫情趨緩 食品股王鮮活果汁3月營收創同期新高

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
鮮活果汁產品。翻攝自官網
鮮活果汁產品。翻攝自官網

生產濃縮果汁飲品原物料大廠鮮活果汁-KY（1256）今（6）日公告3月營收為3.71億元，年增11.47％，創下歷史同期新高；鮮活果汁表示，因中國大陸本土疫情趨緩後，目前市場逐漸恢復中，部分品牌影響力較大的連鎖餐飲系統客戶持續拓展門店，帶動銷量增長。

鮮活果汁6日股價以326元作收，下跌6.5元。

鮮活果汁今年第1季累計營收為8.26億元，因3月業績回升，年減幅縮減為7.22％。鮮活果汁指出，公司三大廠包括昆山、廣東及天津三座廠房，總年產能13萬噸的共配模式優勢，加上高智能化生產體系與溯源管理，提供專業新茶飲原物料供應，使公司在大陸內需消費力道復甦商機下，較同業更領先一步。

今年大陸已逐步擺脫疫情管制，疫後百業待興，民生消費將是首波復甦的主要經濟體，因此行業競爭將進入戰國時代，公司將持續深化通路，並投放新產品與開拓新市場通路，以期產品組合優化，穩健營運表現。

展望今年上半年，在排除去年第二季營運面臨中國大陸防疫政策、物流停滯與疫情反覆等不利因素，鮮活果汁表示，將持續強化自動化倉儲與物流配送效率，在快速出貨的生產能力下，進而深化客戶服務關係，以期營運能穩健發展。

鮮活果汁1998年成立，為專業生產濃縮果汁飲品原物料供應商，以自主研發替代進口配置全自動生產線、UHT殺菌系統及無菌灌裝線，生產非包裝的現調果汁風味飲品原料，主要產品為果汁、果粒、果粉，主要銷售客戶為中國大陸各地區區域經銷商、連鎖餐飲業者及食品加工廠等，並非屬終端消費市場直接銷售的包裝果汁飲品。

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