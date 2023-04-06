美食-KY（2723）存股10年盈利為零！她曝「85度C前景」：仍困難重重

今天，讓我們聊聊連鎖餐飲集團美食-KY(2723-TW)（85 度C）。它有一些特徵，足以凸顯「長期投資盈利為零」的股票是什麼樣子。

存股10年，賺不到錢？

如果我在2013年9月，花了50萬，買進美食-KY，長抱10年，不離不棄。10年之後，即使加上分紅，我當年投入的50萬，到了今天，當年投入50萬，10年後仍是50萬，庸庸碌碌，白忙一場。

沒有一個人，會希望「存股10年，盈利為零」。因此，我們很有必要，歸納一下，一只長抱10年，賺不到錢的股票，反映在財報上，可以歸納出什麼特徵？

越賺越少

一個公司賺不賺錢的關鍵，要看它「稅後淨利」。

如果我們看美食-KY 近5年的稅後淨利，簡直慘不忍睹。2017年的時候，美食-KY還賺21億，到2019年只剩9億，2020年有稍微回升到10億，但是到2022年掉到了4.5億：（2022年為預測值）

說句公道話，2020年～2022年，正是COVID-19肆虐之時。大家關在家裡少出門去，賣麵包、咖啡的餐飲業，想必經營不易。如果說，2020年到2022年的衰退，是非戰之罪、時不我與，但是2017年到2019年的衰退，那是怎麼回事？

更何況，單純從淨利率來看，（賺的錢占全部營收的百分比)，2017年還有9% ，到了2021年，只剩5.5%，整整掉了4成？你要知道，它在這段時間，它的營收，不過是從 230億掉到198億，只減少了 14%：

但淨利率，卻衰退了40%？它若不是拼命促銷、減價銷售，賺得薄利；就是不敢漲價，抵銷不了奶油、雞蛋、麵粉的成本，讓體質越來越虛。

接下來，請再看看，它的ROE：

ROE越來越低

美食-KY的ROE，2017年，還保持在23%；2019年，只剩下9%；再看2019到2022年的趨勢，竟然再掉了接近50 %？

我們曾經說過，ROE代表的是企業「用錢的效率」。從ROE的趨勢，我們可以斷定美食-KY這幾年的用錢效率，越來越差；即使扣掉租金列入資產項的影響（新會計準則），美食-KY的ROE，仍然在5年內，持續掉了4成。而它的「股東權益」，更是累積地差強人意，讓人唏噓。

股東權益越來越少

股東權益，從字面上來看，就很容易理解：是股東的「資產」，也是「資本」。簡單講，就是你投資這間公司，累積的「本錢」。如果一間公司，營運順利，連年賺錢，在資產負債表上，呈現的「股東權益」，是會逐年增長的。

如果我們回頭檢查，就會發現，美食-KY在2017年，股東權益有99億，經營了5年，到了2021年，累積到109億。這意思是說，美食- KY這間企業，在這五年只增加了10%

和它一樣做「餐飲零售」的安心（1259）， 也就是摩斯漢堡，在這幾年內，從17.8億增加到 20.9億，整整多了 29%；一樣都在賣漢堡、麵包，美食-KY的「股東權益」，可是輸得很徹底。

結語

在我的經驗裡，餐飲業是門難做的生意。

開一間麵包店、咖啡館，要付水電費、租金、店員薪水，還要買麵粉、雞蛋、奶油……沒有哪一項，在通貨膨脹之下，能靠漲著漲價，就能有效控制。

因此，我們可以悲觀的預言，只要通膨沒有盡頭，麵包店的壓力，就永無止盡。

在我看來，今年美食-KY的前景，仍困難重重：

1. 通膨壓力，成本高企 2. 新會計準則，租金併入資產項，ROE難提昇 3. 大股東賣股票，動搖投資者信心

美食-KY 的2023年，只怕會顛顛簸簸，掙扎地面目猙獰。

話說回來，經營企業，如同經營人生。我們都會衰一時，但不會衰一世。期待美食-KY，能赤裸著上身，眼神凌厲，朝著新通膨的世界，打勾拳反擊。

註：2022年經營數據，皆以2022年第三季營收為準，為預測數字。

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