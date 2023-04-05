中砂奪大單 產能滿載

台積電大聯盟成員中砂（1560）營運報喜，新拿下美系類比元件龍頭大單，產能持續滿載；碳化矽（SiC）新事業也傳捷報，不僅轉投資碳化矽材料商穩晟助攻，中砂自有碳化矽研磨砂輪今年出貨量也將倍增，在半導體景氣黯淡之際，表現一枝獨秀。

另一方面，台積電前往美國亞利桑那州興建新廠後，中砂也積極積極評估前進美國，設置當地據點的計畫，搶食半導體指標企業這波「美國製造」帶來的新商機。

據了解，中砂目前尚無設置美國辦公室，主要是透過代理商銷售，為了更進一步服務客戶，該公司正積極評估設置當地據點，已在公司內部著手規劃最佳方案中，若順利定案，希望未來該據點能負責全面性推廣其半導體再生晶圓與鑽石碟，以及砂輪業務。

中砂去年半導體相關營收比重已來到77％，今年面對市況挑戰，其晶圓再生業務有再生晶圓與測試晶圓這兩大產品線，雖然近期難免受到晶圓代工廠產能利用率下降影響，但在新增美系類比元件龍頭訂單挹注下，目前產能依然維持滿載。價格方面，中砂與客戶共體時艱，目前降幅約個位數百分比。

至於鑽石碟業務，雖然現階段邏輯IC成熟製程與記憶體廠相關需求減少，但中砂在先進製程的產品供應持續增加，後續有望隨著大客戶發展腳步，逐步提高在客戶端的滲透率。

另外，中砂在砂輪業務方面，農曆年前客戶拉貨力道較弱，年後逐漸好轉，估計第2季的表現將優於首季，下半年還會更好。法人認為，其傳統砂輪業務今年可能表現與去年持平。

值得注意的是，中砂的砂輪產品陸續擴展應用範圍，去年供應台系ABF載板客戶所需，同時，碳化矽研磨砂輪也從去年開始小量出貨，由於比較基期較低，預計今年後者的表現將倍增。

中砂去年營收69.08億元，創新高，年增14.59%；毛利率為36.6%，年增5.7個百分點；稅後純益12.47億元，每股純益8.71元，同寫新猷。

法人原本預期，中砂今年營收可能受景氣影響而略低於去年，但中砂董事長林伯全日前公開表態，仍期望今年業績力拚與去年持平。