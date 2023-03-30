第一金獲利去年唯一金控正成長…會步入台企銀後塵嗎？ 他估算：目前股價昂貴

Youtube頻道《棒棒的理財失控週記》分享，金融股陸續公布配息，最晚在4月底股利政策全部都會出爐，玉山金（2884）宣布股利縮水後，隔天直接下跌5％，台企銀（2834）去年獲利大好，但股利卻配很低，隔一日直接逼近跌停。

那第一金是去年獲利正成長的黑馬，會步入後塵嗎？

以下為影音內容：

去年金融股大多表現不好，尤其是以壽險為主的金控，受股債雙殺及防疫險影響，獲利整個大衰退。

包括投資人一向青睞的玉山金也是，因為獲利變差，配息不好變成預料中的事，但股利政策宣布時，卻比保守預期更低，只配了0.6元，隔天直接衝擊股價，盤中直接跌了5％。

繼玉山金之後，接著是台企銀，因為升息受惠，以銀行為主體的台企銀，去年獲利大幅成長，EPS表現相對亮眼，達到1.26元，但就在3月15日，台企銀召開董事會決議去年盈餘分派，因債券投資評價損失嚴重，導致其他權益（OCI）損失37億元，限縮股利發放，僅配發現金股利0.1元，股票股利0.24元，合計0.34元，配發率僅有26.9％。

結果隔天股價表現比玉山金還慘，直接快跌停。太驚人！四個月以來的漲幅全部吐回去。

那同樣是去年獲利表現亮眼的第一金，法說會已經宣布股利將會調整，4月底前股利政策底定後，萬一若不如投資人期待，會不會步上台企銀的後塵，直接大跳水呢？

第一金控 近10年EPS分布

趁著股利還沒有真正宣布前，先來檢視一下第一金的營運狀況。

第一金2022年賺超過205億，還是四大官股金控中唯一的逆勢「正成長」，主要是升息助攻，以銀行為主的第一金穩定的在賺錢。

所以2022年的獲利創了近10年以來的新高，在金融股哀鴻一片下，就顯得特別突出，也相對令人特別期待。

第一金的營運結構有四塊，分別為第一銀行、第一人壽、第一投信、第一證券，其中以第一銀行的占比最高，幾乎100％，也就是說第一金控的整體表現，就取決於銀行的獲利是否成長。

2022年第一銀行的獲利，相較於2021年成長了15.2％，但細看其他子公司的表現，證券、人壽和投信，都是明顯衰退很多，因為銀行大幅成長，是1899年成立以來的歷史新高，在損益的增減下，讓整體金控的獲利就跟著成長。

銀行的收益結構中，主要是在放款的收益成長，相對於2021年共成長了13.6％。

歷年股利／殖利率 盈餘分配率／填息天數

第一金近10年第一金都有發股利，歷年平均股利約1.21，2次未填息。

現金股利和股票股利方面大概約2:1，其中股票股利有越來越少的趨勢，逐漸以現金股利為主。

在盈餘平均配發放率方面，近10年8成5，但就這兩年以來發放率有越來少之情況。

在歷年高低股價方面，近10年第一金的年均價為20.19，平均殖利率為6.15％。

2020年新冠年是股價高低差幅度最劇烈的一年，波動達44.2％，這兩年隨著股價創新高，2022年還達到了30元，讓近兩年的平均殖利率偏低，都在5％以下。

資本適足率 逾放比、呆帳覆蓋率

在銀行端，第一銀行被金管會選為六家國內系統性重要銀行(D-SIBS)之一，必須在2025年達到普通股、第一類資本及整體資本適足率為11％、12.5％及14.5％。

根據2022年9月最新資料顯示，第一銀行資本適足率為13.62％。資本結構尚未符合標準，後續仍須觀察變化。

在壽險業務端，運用兩個指標來看，一個是資本適足率，另外是淨值比。

就近幾年來看，資本適足率都達200％以上，符合最低要求。

而淨值比率與資產總額之比率，用來評估保險業，在國際政經情勢發生短期大幅波動時，對市場風險承擔的能力，若連續兩年淨值比低於3％，就會有「資本不足」的問題。

就最新資料來看，最近1期淨值比為2.5％，在標準3％以下，後續需要觀察，若再低於3％，則代表資本不足，那企業就會針對不足規畫相對應的提升準備。

在逾放比方面，越高代表銀行放款品質越差，至於備抵呆帳覆蓋率越高，表示銀行越能對抗呆帳發生的情況。

與同樣性質的四大官股銀行相比，第一銀行逾放比與備抵呆帳覆蓋率排名是在第三。

2023年股息預估：第一金控究竟會配多少？

第一金在2月的法說會中表示，會調整現金股利的發放，至於總股利不會縮水。

第一金指出，往年配息率都有7成以上，今年可能落到5-6成，不過「現金股利減少、股票股利就會多配」，總股利配發率應會超過8成。

理想預估

根據法說會的說法，再進行一次更細緻的理想值與保守值的預估，若按照第一金法說會承諾的總股利8成，那依照2022年的EPS×近5年的平均殖利率分配率（1.56×79.92％）=1.25；用5年分配率不而不用10年的原因在於，近幾年盈餘分配率越來越少，所以就取近5年的數據來估算。

可以發現，預估股利是會比去年多一點點，由於股票股利將會被提高，所以將現金及股票的發放抓在各半。

保守預估

若是將法說會上的承諾打個折扣，也就是總發放率以6成來計算的話，那會發放不到1元，約0.94元。

現金和股票同樣是各半，在這樣的情況下股利大幅縮水，是比近10年平均縮水23％，那隔天股價就準備「自由落體」。

把理想預估和保守預估，對應到3月17日股價（25.80元），以及近10年平均殖利率來算合理價、昂貴價以及便宜價，這兩種算法之下目前的「股價都不便宜」。

若依照近2年殖利率都不到5％來對應，在理想預估股利這邊股價還算合理些，但在保守預估股利這邊，股價就屬於是非常昂貴了。

結論

第一金屬於體質好＋銀行性質的金控。

但體質再怎麼好，若當下殖利率比近10年平均還低，都不應該進場，因為會被套牢很久。

若股利政策宣布大縮水，比預期更差，那股價勢必會上演玉山金、臺企銀股價大跳水戲碼，就3月17日股價來看，即使大跳水，還是屬於昂貴價。

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