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連假+普發6,000元！餐飲、飯店、旅行社、航空股雨露均霑

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
清明節連假將至，加上普發6,000元最快可在4月初落袋，兩大效應吸引資金轉進相關的吃喝玩樂股，餐飲、飯店、旅行社、航空雨露均霑，成為盤面上的焦點。本報系資料庫
清明節連假將至，加上普發6,000元最快可在4月初落袋，兩大效應吸引資金轉進相關的吃喝玩樂股，餐飲、飯店、旅行社、航空雨露均霑，成為盤面上的焦點。本報系資料庫

清明節連假將至，加上普發6,000元最快可在4月初落袋，兩大效應吸引資金轉進相關的吃喝玩樂股，餐飲、飯店、旅行社、航空雨露均霑，成為盤面上的焦點，王品（2727）、雲品（2748）盤中漲幅超過半根停板，雄獅（2731）續創7年5個月新高，領軍觀光股漲幅逾2%，另外，長榮航（2618）及華航（2610）也是上漲表現。

國境解封下，出國人潮多，航空班次增加，將可望挹注今年航空公司的營運表現，另外，旅行社、餐廳等觀光族群，今年的獲利也將好轉，連假效應的題材激勵下，相關個股成為連日來盤面上的熱點。

台股今（29）日開高，一度拉升至15,811.2點，但是盤中也曾翻黑下滑至15,681.1點，盤面上以觀光股的漲勢最強，包括餐飲、飯店、旅行社等都是上漲攻勢。

王品以308.5元開高後一度拉升至322元，朝前高325元前進，盤中漲幅逾6%；雲品盤中漲幅逾5%，另外，遠雄（5522）來及夏都（2722）盤中漲幅逾4%，晶華（2707）盤中漲幅逾2%；旅行社的雄獅續創7年5個月新高，盤中漲幅逾3%，鳳凰（5706）也上漲逾1%；航空股的長榮航盤中漲幅逾1%，華航則是上漲逾2%。

旅行社 長榮航 觀光

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