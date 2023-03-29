中信金獲利衰退4成還能發1元以上股利 專家：這價位之下是進場點

Youtube頻道《棒棒的理財失控週記》分享，金融股還發得出1元以上股利的還有誰呢？金控三雄全數獲利衰退，國泰金（2882）得動用資本公積，發不發得出1元還有得考慮。

但中信金（2891）法說會表示，不但不動用資本公積，還具備發出1元以上的實力，現在股價已經逼近10年線，可以進場嗎？

以下為影音內容：

中信金控每股盈餘從1.67元降到1.55元

去年金融股大多表現不好，尤其是以壽險為主的金控受股債雙殺以及防疫險影響，獲利整個大衰退。

其中壽險最慘的金控，除了富邦金（2881）和國泰金外，再來就是擁有台灣人壽的中信金。

去年底財報公布EPS為1.67元，但今年法說會上竟然下修到1.55元，令人震驚，因為會影響股利的配發。

中信金表示因防疫險增加提列準備金23億元，經會計師核閱後的2022年正式財報，每股盈餘從1.67元降到1.55元，較2022年衰退了43％。對比近10年的EPS分布，創下近6年以來的新低。

過去中信金獲利常在前三強，去年已經被元大金以1.72元超車，只擠到金控第四名，如今修正後再降到1.55元，又被第一金的1.56元以微幅的差距超車，落到了第五名。

衰退的原因

中信金的營運結構，有銀行、台灣人壽、中信證券、中信創投、中信資產、台灣彩券及中信投信。

銀行方面，2022年合併稅後盈餘成長24.7％，達371.42億元，創下歷史新高。

但是在人壽方面，2022年市場波動，防疫保單理賠及準備金影響，全年獲利表現大衰退，賠了100多％，也是這次金控獲利被吃掉的「老鼠屎」。

獨立把台灣人壽排除，看金控各項業務表現，可以發現存放業務動能成長強勁，且受惠於升息，淨利差大幅提升、帶動淨利息收入年成長，手續費收入方面，財富管理業務受市場波動，表現衰退。

歷年股利／殖利率 盈餘分配率／填息天數

可以發現，近10年中信金都有發股利，歷次平均股利約1.18，有一次出現未填息的狀況，過去在股利的配發上是現金及股票各半，所以過去很多存股族或將中信金視為累積張數的首選。

但2017年後，不再配發股票股利，改以純現金發放，存股族就慢慢轉移到了其它繼續配股的標的。比如玉山金（2884）、合庫金（5880）和華南金（2880）。

盈餘配發方面，很明顯的不是很大方，平均配發率為5成6，且發放率越來越少。

在年均價方面，近10年中信金的平均落在20.46元左右，平均殖利率為5.85％。

2022年的股價表現上沖下洗，比新冠年還慘，最高價創歷史新高，來到了30.95元，最低價則跌破10年線，來到了19.45元，股價高低差幅度也在這一年最劇烈，波動達30.95％。

2023年中信金會配發多少股息？

中信金高層前幾週給出了答案，過去股利發放動能主要來自銀行，而銀行去年獲利創下歷史新高，依照目前估算，不用動用資本公積，股利依舊有發放1元以上的實力。

假若以正常狀況來推估，用2022年的EPS×近5年的平均盈餘分配率=0.88（將會是今年股利）。

但因為去年獲利衰退4成，想當然股利也會跟著縮水，在1元以下。

但是法說會以高層公開的說法，給予了投資人超值的期待，依照這樣的樂觀預估，配出1元股利的話，那回推盈餘分配率將會提高到65％以上，為近5年來新高。

把正常算法和超值算法攤出來看安全價格在哪裡，可以發現，正常算法對應3月24號股價是處於昂貴價格的階段，若是依照中信金高層承諾的算法，那現在還是處於小貴階段。

從表中可以發現，股價若在20以下，那就會是開始跳樓大拍賣的階段，會是撿便宜的時候。

搭配10年線來看，中信金的10年線為20.64，前幾個月就曾經出現這個數字，3月24日的價格為21.4，似乎離10年線不遠，防疫險雖然都紛紛快到期，但該賠的還是得認列收尾，現在的確是可以好好觀察進場的時機點。

結論

關於中信金個人心得，台壽防疫險虧損屬於一次性踩雷，2023認列會大幅減少，最壞狀況已經過去。

主要獲利動能為中信銀行，隨著升息利差擴大，2023年可望再創新高。

相較於官股金控，中信金較適合波段操作，股價若看到1字頭出現，就會是很好的進點。

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