彰銀股利 法人預估0.7元

彰銀去年稅後純益109.71億元，每股稅後純益1.04元，聯袂締造三年高點，彰銀昨（27）日法說會中表態將不會動用資本公積配息，並直言「原則上股利不會比去年差」，法人估將配0.7元，其中每股估配0.5元現金股息，若以彰銀昨收17.2元，現金殖利率近3%。

彰銀2021年每股配發0.5元現金股息、0.1元股票股利，合計0.6元、盈餘分配率約七成；據了解，彰銀考量資本適足率下，2022年可望維持配0.5元現金或略升到0.55元，反會增加配股0.15至0.2元，合計股利約0.7元。

彰銀法說會上，法人聚焦四大重點，股利政策、壓力測試、獲利動能和資產品質，尤其是2021年彰銀綜合損益（OCI）減損81.5億元，是否影響股利發放？

據彰銀去年底財報，股票與債券評價各減損了46.65億元、71.14億元，但因美元升值有兌換利益25.65億元和福利計劃衡量數13.7億元列加項，再扣除3.07億元所得稅後，綜合損益虧了81.5億元，攸關配息的「其他權益」也虧損43.7億元。

彰銀主管說，因彰銀有IFRSs開帳日約117.8億元的不動產重估增資利益，該數字遠高於其他權益虧損，免再多增提公積，換言之，彰銀可就去年每股賺1.04元做配發，若以往年七成配發率，約可配發0.7元股利。至於壓力測試認為過關無虞。

彰銀副總陳斌說，去年獲利重新站回百億大關，主因是利差擴大、海內外存放款量能大增、及財務投資增加所致，其中海外放款年成長24%，2023年上半年估全球經濟趨緩，下半年則有機會回溫。

彰銀今年放款策略將擴大中小企業放款占比、並轉到海外高利差的放款市場，將申設澳洲雪梨分行和日本大阪辦事處兩大據點，總放款要成長4%，房貸要成長5%。

投資操作則因應今年台美利差持續擴大，將把資金轉往SWAP（換匯）交易操作，去年彰銀投資收益年增54%到50.19億元，就是擴大SWAP操作所致，今年也將延續去年狀況。彰銀今年前2月稅後純益22.34億元、年增48.6%。

資產品質部分，彰銀去年底逾放34.07億元、逾放比0.2%都是三年低點，彰銀今年前2月逾放金額再降到31.59億元、逾放比也再下探到0.19%。陳斌說，預估今年資產品質沒有重大不利因素下，應可以維持良好水準。

彰銀也將在30日召開海內外行務會議，將聚焦五大經營方針，包括拓展核心業務、掌握數位商機、堅守資安法遵、穩健資產品質、踐行綠色金融。