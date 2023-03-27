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達欣工擬減資2成 加上股息2.5元、股東可領4.5元現金

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

達欣工（2535）今（27） 日董事會決議通過現金減資案，將辦理現金減資20%，每股退還股東2元股款，加計原通過的每股2.5元，達欣工股東將分回合計達4.5元現金，現金減資案預定於6月21日的股東會決議。

達欣工目前股本爲33.85億元，完成現金減資20%後，股本將縮減爲約27.08億元。達欣工指出，為妥善資金運用、提升每股盈餘及股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款，預期減資後雖有現金流出，惟現有資金足以支應未來營運需求。

達欣工表示，減資後普通股不滿1股的畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日起5天內，向達欣工程股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足1股的普通股畸零股，依減資換股基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日的收盤價給付現金，計算至元為止，並授權董事長洽特定人以該收盤價承購。

達欣工目前在手案量達450億元以上，今年新承攬的大案，包括案量百億元以上的金仁寶總部新建工程及總金額約76億元的南山A26地上權案新建工程。展望未來，達欣工的成長動能主要仍來自於高毛利的高科技廠辦，占整體工程約六成。

達欣工2022年營收171.74億元，年增15.9％，毛利率13.46%，稅後純益11.88億元，年減2.95％，每股稅後純益3.66元，擬配發每股現金股利2.5元。

達欣 減資 股東會

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