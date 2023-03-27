中興電（1513）股價要破百還能加碼嗎？ 專家「風險高」：看自己持有張數

有投資人詢問，手上存的中興電（1513）買進價格在59元，但在幾個月之內竟然大賺60%以上了，這時候想要加碼存股可行嗎？

財經專家阿格力於YouTube頻道的新影音中，表示要看自己手中持有多少張數，來考慮是否要持續加碼，因為張數少跟張數多，所對應的風險也不同。

以下為影音內容：

有投資人在中興電去前股價59元的時候買進，現在漲到快要破百了，是有什麼利多的因素在嗎？聽說公司穩定接台電的單，想要長期持有，目前中興電的價位還能繼續加碼嗎？

買賣邏輯

不會給予買賣的建議，而是買賣邏輯，邏輯的概念都會是通用的；就看自己持有的股票，符不符合邏輯的論述。

首先要先恭喜50幾元買中興電的這位股東，這個價位就代表一定是去年買進的，因為今年沒有這個價格。

至於中興電為何可以漲到快100元？去年的EPS有5塊2，以一家成長型的公司，其實常常本益比到20倍；但本益比又比台積電還高，多少心理面會怕怕的，覺得現在的股價已經差不多了。

看到過去中興電的本益比河流圖，其實過去五年本益比多在12-16倍或8-12倍之間，現在相較於過去的本益比確實是比較高，5塊的EPS蠻多的，但股價其實已經有所反應了，若是沒有持股的人，這時候會先觀望其他檔股票，因為也必須要考量到風險，畢竟股價也算是蠻高的。

但對於已經買的人來說，且持有的價位是59元，現在考慮的是要不要加碼，而不是要不要賣掉了，並沒有要停利，有留著的想法是不錯的，因為今年配息3.5塊，如果以現在要買的人殖利率3.多％會覺得太低，但是買59元的人殖利率落差不多6％，這樣的情況，持續抱股穩穩地領股利是不錯的選擇。

畢竟中興電還在成長，2023年前兩個月月營收年增還有30幾％，等於沒有意外的話明年的股利搞不好會更多。

其實重電概念股很簡單，在台灣他們最大的客戶基本上就是台電，那台電十年的強韌電網計畫，擁有5千多億的單，且台灣的重電公司要就中興電、華城、士電這幾家，所以看的到也吃的到，但是缺點就是也沒有更多可以吃了，在假設沒有新的預算出來之前。

強化電網韌性計畫之後就不一定了 留意商機的時效性 要有風險意識

當這種單能看到也能吃到，但卻不會再加碼推出更好更大的單，所以當這種公司在飄漲的時候，風險的意識其實要越來越高。

還能加碼嗎？阿格力分享兩個思維

遇到漲高的存股，會先檢視自己的持有部位。例如持有一檔公司10張，它漲很高了，繼續加碼買進1-2張，即便之後跌了，對於整體的傷害是很小的，漲了就是賺更多。

但若假設只持有1張，成本50幾元，又加碼買進一張已經漲到100多元的股票，馬上成本就來到了80幾元，遇到大盤不好股價下跌，或是能源股的熱潮退了，跌到80幾元的時候，反而變得什麼都沒賺了。

那沒持有者什麼時候可以買中興電？

中興電有個好處就是，是投信很喜歡的公司，前陣子國際的金融銀行事件，投信為了調節自己的風險有賣出一點，賣出的時候股價就有壓回。

在那個時間點上，如果公司的產業成長前景不變、標案的狀況不變，只是籌碼產生了鬆動，反而會是想要長期買的人的一個好買點。

投信賣一賣之後，覺得金融危機已經受到控制之後，又2、3000張地買回來。

總結來說，還是要看自己對該公司了解多少，對公司了解夠的話，下跌就能知道有機會撿便宜，或者是漲高了後判斷之後是否更高，還是已經可以出清手上的部位了。

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