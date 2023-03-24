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三商壽公告 25.25億元現增款募集完成

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導

三商美邦人壽（2867）今（24）日公告，每股5.05元、合計25.25億元的公開募集5億股新股現金增資案，已於今日募集完成。

三商美邦人壽同步發布新聞搞指出，該公司於3月24日公告完成普通股5億股的現金增資作業，現增金額新台幣25.25億元順利到位，如加上該公司今(112)年1月1日公告金融資產重分類，重分類後之淨值金額增加約53.47億元。

三商美邦人壽於3月20完成復華投信股權交易案之款劵交割，獲利12.54億元，則今年第1季合計已增加淨值達91.26億元。

在現增作業的程序中，對原股東現增之催繳乃是依據公司法142條規定，需提供給原股東一個月以上之繳款期限，以提醒其參與認股的權益，原股東若逾期不繳，即喪失此權利。

相對的，倘若於催繳期進行股款繳納，則會請已參與認購的特定人返還對應股數予原股東，此作法一方面能按時程順利完成現金增資，另一方面亦可維護了原股東的權益。

三商美邦在台灣深根邁向30年，在永續經營的前提下，持續厚實資本，提供保戶與社會大眾優質的專業服務，愛護地球並積極從事社會公益，朝向最能創造價值的專業壽險公司目標前進。

股東 增資

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