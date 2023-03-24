磊山保經連續兩年響應關燈一小時 以行動支持永續

實現淨零排碳、減緩氣候變遷，發展永續環境，是國家、企業到個人都該齊心努力的目標。磊山保經在2022年率保經產業之先，參與響應「關燈一小時」活動，今(2023)年再度受邀，成為參與此一活動的保經公司。磊山保經號召內外勤的夥伴們，不僅在3月25日響應及參與晚上20點30分關燈一小時活動，更擴展到總公司職場，每周三中午關燈一小時，以行動支持永續、減少能源消耗，一起讓世界更美好。

磊山保經表示，環境守護不僅是企業對社會的責任，更是企業對社會的承諾與延續，磊山保經連續兩年響應「關燈一小時」活動，今年由首席顧問許弘偉及業務總經理林世德，以「為地球永續關燈，與你一起讓世界變好」為主題，共同拍攝響應串聯影片，與聯合國17項永續發展目標（SDGs）中，指標十三：氣候行動結合，透過關上不必要電燈、這個隨手自然的動作，將淨零減碳的概念深植在每個人心中，以實際行動積極響應永續發展目標。

「關燈一小時」活動由世界自然基金會（WWF）於2007年發起，在全球各地掀起熱烈迴響。活動倡議在每年三月的最後一個星期六，於當地時間晚上20點30分一起關上不必要的電燈一小時，共同為改善世界齊心協力，目前已有 192 個國家與地區、超過 18,000 多個世界地標共同響應。

為擴大環境守護的範圍及影響力，磊山保經在今年初成立了永續部門，針對環境保護及社會公益執行進行重新盤整，自3月開始，將保戶通知函由紙本轉為電子通知，減少印刷及寄送過程的碳排放，同時將每年一次的關燈一小時響應，擴展到每周一次在磊山保經總公司職場進行「關燈一小時」，並鼓勵同仁提供節能創意，在工作與生活中，積極應對全球暖化的意識，擴大影響範圍，為環境永續盡一份心力！

面對全球暖化與環境永續，你我都責無旁貸、更要攜手同心。磊山保經呼籲更多的企業、政府和個人共同參與關燈一小時活動，並檢視身邊可能為環境汙染帶來的因子進行消弭，只有彼此共同努力，才能減少不必要的碳排放，有機會扭轉氣候變遷，進而實現全球經濟、社會和環境的永續發展。