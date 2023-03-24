矽谷銀行倒閉台灣金融股有危險？弄懂債券與升息關係！ 他：股價一定會漲回去

銀行倒閉事件，對金融股未來走勢的影響、以及金融股會有危險嗎？所以身上有金融股的人，究竟這次的事件，是天上掉下來的禮物還是燙手山芋呢？

YouTube頻道《陳愉昇股市經驗談》分享，這次台灣金融股下跌的原因，普遍來說，可以分成兩個，「配息不佳」和受到「美國銀行倒閉事件的波及」，金融類股指數走勢來幫分析，也會介紹到聯準會（Fed）升息、降息對債券價格的影響。

以下為影音內容：

降息導致通貨膨脹

故事源頭要從2020說起，3年前這個時候疫情肆虐全球，重創了全球的經濟和股市，聯準會（Fed）便在當時陸陸續續地降息，也就是所謂的QE量化寬鬆，也就是政府釋放更多的資金到市場上，不管是股票市場或者是就業市場都能獲得大量資金的挹注。

假設公司或外資跟銀行貸款利率是3％，降息之後變成只要2％，這樣公司和外資向銀行借貸的還款壓力就變小了，當然會比以往更有意願向銀行借款，拿去拓展公司或是投資，所以市場的資金交易就會變得熱絡，如此一來就可以讓景氣回升。

但是經濟學的東西，很多都是一體兩面，政府這樣瘋狂印製鈔票的下場是什麼？就是大家口袋的錢越來越多，多到一定的程度，每一元的購買力就會下降，緊接而來的就是通貨膨脹，相信大家最近對物價上漲也很有感。

升息造成經濟衰退

景氣不好要降息釋放資金，而升息就是要收回在市場上的資金；升息確實達到了收回資金抑制通膨的目的，但接踵而來的問題就是經濟衰退。

升息一碼就是0.25％，半碼就是0.125％，不要覺得看起來很少，大公司跟銀行借貸都是億來億去，資金大的話很嚇人的。

升息對於債券的影響

學生時期上課的時候常常聽老師說，債券的風險是最低的，尤其美債更被視為無風險，因為美國算是世界大國，如果美國政府倒的話全世界應該也差不多了；風險排在中間的是基金，而最大風險的就是股票。

但這次聯準會的暴力升息，導致債券價格大跌，讓原本毫無風險的美債，變成壓垮銀行的最後一根稻草。

1、債券的價格跟殖利率呈反向關係 當債券的價格上漲，殖利率會下降；當債券的價格下跌，殖利率會上升。 2、債券的價格跟市場利率呈反向關係 當市場升息，債券的價格會下降；當市場降息，債券的價格會上漲。

舉個例子，假設美國10年期公債價格為100元，每年跟投資人約定給付利息3％，當央行升息4碼(1％)，此時投資人不願意以100元的價格購買此債券（覺得不划算，因為沒有賺到升息的那1％），投資人會等到債券價格跌到75元，利率有4％時，才會有意購買此債券。

美國矽谷銀行倒閉原因

這家銀行借了很多的錢給新創公司，其實新創公司是很燒錢的，而且初期沒有幾家是賺錢的，能夠撐到上市的公司更是少之又少，所以這些公司沒有辦法在預定的時間內還錢給銀行是可以理解的。

銀行本身也會有資金的需求，包括民眾會去銀行領錢、員工的薪資，還有一些業務上的花費，種種資金的需求，再加上借出去的錢又拿不回來，導致這些銀行逼不得已，只能賠錢賣掉美國公債。

上述有提到升息的話債券價格會下跌，今年又剛好是市場視為是升息的末端，可以說這間矽谷銀行債券價格是賣在相對的低點，賠了將近18億美元。

台灣的金融股有危險嗎？

台灣的金融股股價會跟著矽谷銀行崩盤嗎？其實矽谷銀行是屬於地區性的銀行，再加上跟它有關的公司都是屬於新創公司，既然是新創公司規模不太可能有大到可以撼動全世界。

台灣這次金融股會下跌的原因有兩個：「配息不佳」和受到「美國銀行倒閉的波及」。

配息不佳可以解釋成獲利衰退，金融類股的指數從去年4月股價就一直往下跌，當時就已經在反應營收衰退這個因素了。

美國銀行倒閉其實對台灣銀行影響不大，也沒有看到台灣的銀行有出現大排長龍，民眾急著把錢領出來的情況（擠兌），既然現實生活中都不恐慌了，股票市場上在恐慌什麼意思？

個人是認為有點過度反應了，金融股股價一定是會漲回去的。

公司配不出息來就是不好，也反應出現在金融股股價下跌，但股價都已經下跌了，還要說金融股不好嗎？要等到改天新聞媒體報導金融股配息回穩，然後再衝進去買嗎？

很中立的說，除非覺得這家金融公司從此一蹶不振，反則就會照個上述所說的邏輯走「股價一定會漲回去」。

在某程度上來說，是危機入市的好機會，個人認為金融股會把配息不佳還有銀行倒閉的這些下跌給漲回去。

任何股票的買賣都要經過深思熟慮後再做決定，不要聽信任何人的言論。

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