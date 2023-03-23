現在別買金融和傳產股了？ 專家：台積電還有低基期「這幾檔」科技股可投資

銀行股持續爆雷之下，股市的最佳買點也浮現了嗎？

財經專家黃世聰在「聰明理財大小世」中表示，預估央行緊縮資金的力道勢必會放緩，漸漸擴張資金流動到市場上，對於股市會是利多的消息；也建議投資人可以開始投資一些低基期的科技股。

以下為影音內容：

矽谷銀行破產

近期矽谷銀行破產或是爆雷事件，引發了美國非常多的小銀行，都陸陸續續的爆雷。

其實主要原因是這幾年美國暴力升息，而升息會導致公債殖利率也跟著往上升，意思就是公債的價格會往下跌，在過去很多美國不論大小企業和銀行，都買了大量的公債部位；若是沒有出清就是放在長期投資，不太會短期賣出，會等到到期的時候才出清，靠短期投資來因應現階段的現金支出。

但沒想到矽谷銀行放了大量的所謂的長期資金，在債券市場裡面，導致短期之內資金營運不過來，沒辦法處分相關的債券，出現了流動性不足的狀況，進而出現破產的局面。

這個現象在美國各大的銀行都是這樣的，這幾年都把非常多的錢，放在長期的債券項目裡面，一有什麼風吹草動之後，連帶使非常多周邊銀行都會出現爆雷的情形，進而引爆了美國這次的災難。

美國繼續升息 會導致市場壓力更大嗎？

繼續升息，公債殖利率繼續攀升價格跌，帳上的虧損也會更多，因為上述的事情，美國聯準會是有可能在升息的腳步上面放緩。

從2020年疫情爆發開始，美國的資產負債表大幅的擴張，造成股市的牛市的的狀況，去年開始高點滑落，表示開始收縮資金，當然也連帶導致整個市場的不好，去年約莫是收縮了6300億美金左右，導致整個股市出現崩跌的狀況。

同理歐洲央行也收縮了約莫9800億歐元，所以兩大國的央行在收縮，導致整個市場的資金減少，才會有所謂去年股債的修正。

在經歷這一波的回檔修正之後，個人認為後續科技續會優於傳產股，因為傳產股畢竟跟金融股連結是相對比較深的。

而各國央行放緩收縮資金甚至開始放錢到市場上的話，之前跌最慘的科技股，就有可能被重新引爆，因為相對基期比較低。

台股受惠多頭可用之兵有這些

電動車：台半（5425）、飛宏（2457）、立德（3058） 軍工產業：龍德（6753）、精剛（1584） AI：創意（3443）、台積電（2330）、緯軟（4953）

另外大家可以買一些「低基期」的股票，就是可能產業剛落底，然後準備要回升的：

先進光（3362）、昇佳（6732）、東浦（3290）、福懋科（8131）

現在盡量用科技股，不要買傳產股，同時間之內金融股恐怕是這一波股市或是整個金融市場表現最差的族群之一。

投資人若是不想去追已經漲高的科技股，那就可以多加留意這些低基期的股票。

這次股市的回檔修正，個人認為是非常好的中期買點，因為整個市場的資金收縮期，就進入了正式的尾聲，有機會進入另外一波的擴張期，雖然不知道擴張期會有多久，但是市場的資金開始由緊變鬆的時候，就會對整個市場或者股市都是一個利多的消息。

而之前有購買元大台灣50（0050）或是元大高股息（0056）的ETF投資人，不要停止扣款，或許在這個地方跌下去之後，搞不好可以逆勢的再增加一些籌碼，都是非常好現階段的操作方式。

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