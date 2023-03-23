動用公積 國泰金股息上看1元

國泰金控昨（22）日法說會釋出最受投資人關心的兩項訊息，一是金管會外匯價格變動準備金新制下，核心子公司國泰人壽獲利大補，預估一年避險成本可省下128億元；另一是國泰金可動用公積配息金額高達2,890億元，每股配息上看1元。

國泰金昨日舉行2022年第4季法說會，為疫情爆發三年來首次恢復實體場。因金管會允許壽險業動用外準金沖抵傳統避險成本，國泰人壽執行副總林昭廷答覆法人提問表示，「對我們損益幫助蠻大，一整年預期避險成本可以下降25個bp（1bp等於0.01個百分點）。」

據國泰金昨公布資料，國壽去年底外幣資產約新台幣5.11兆元，乘上避險成本下降0.25個百分點，等於一年避險成本可少約128億元，成為國壽稅前盈餘加項。128億元料將是國內21家壽險公司最多，國壽無異成為外準金新制下最大受惠者。

國壽去年全年避險成本僅0.14%，今年因為有龐大外準金、2月底餘額421億元高居國內壽險業之冠，儘管傳統避險工具C.S與NDF大幅攀升至3.95%、4.55%，國壽預估今年全年避險成本可維持在1%到1.5%。

另一個受投資人關注的股利政策，國泰金財務長陳晏如答覆媒體提問時指出，外界這段期間預估國泰金配息0.5至1元，是經理部門規劃會考量的區間，配息方案仍在規劃中，會提到4月下旬董事會充分討論。陳晏如說，國泰金去年底資本公積2,153億元、法定盈餘公積737億元，金額充沛。另外，國泰金甲特今年12月8日到期，為7年期特別股，會重新訂價。特別股部分，也可以用公積發放股息。

國泰金的銀行、產險子公司也捎來今年營運展望看好訊息。國泰世華銀行發言人、資浖副總胡醒賢表示，該行今年放款餘額目標、財富管理淨手續費收入目標，都是高個位數年增率。