金融股竟不適合無腦存…？達人：用估值「擇時進場」更好賺

台灣有許多投資人把金融股當成是存股的標的，因為認為銀行不會倒也配息也穩定，不過股市達人股添樂更新一則影片中直言「金融股並不適合無腦存」，追求穩定配息應該存高股息ETF，而金融股用「擇時進場」的方式，績效會大大勝過存股。

以下為影音內容：

2023年是金融股逆風的一年，先是歐美國家金融業頻頻爆雷，再到台灣的金融股近期配息大幅的縮水；使很多小股民納悶，才剛開始存金融股就這麼多「出頭」。

長期以來被視為存股標的的族群，為什麼個人會認為不適合存？

其實很多人不知道金融業是高槓桿的行業，就是可以用10元的本金，做到100元的生意；打個比喻，假設用100元賺5元，只需要僅僅5％的報酬率，但是這個5元相對本金10元，這個報酬率是驚人的50％。

所以景氣好的時候，金融業的獲利就可以透過槓桿來有效放大，當然這個時候股價漲了，配息也不會有問題，不過槓桿是雙面刃，如果景氣差，就拿上面的比喻，這100元就算只有小幅度的縮水5％（賠5元），但這5元相對於本金也就是虧損一半了（50％）。

為什麼配息縮水？

所以正是因為這種高槓桿的特性，金融業保有一定現金或者說流動性，就顯得格外重要。

以上的描述，就解釋了為什麼今年金融股配息縮水或者是不配息的原因，看到不少金融股去年獲利或者投資部位的縮水，這麼一來就導致現金的運用受到了限制，就算金融業想發股息，主管機關也未必同意，因為這是維持金融穩定的重要紅線。

不配息未必是件壞事

那這樣看來，留住手中的現金不配息，好像也不是什麼壞事。

可是在台灣偏偏資本市場沒有這麼理性，尤其很多股民更是看上了金融股穩定配息的特質才去買；所以只要發生配息縮水或是不配息，馬上就會遭到資金「用腳踏平」。

近期案例

國票金（2889）宣布不配息，股價在短短兩個交易日內蒸發了10％，這一檔少有波動的金融股，要它兩天跌10％，在過去10多年的日子裡面（連同這次）也只發生過4次，

第1次：2015年併購三信商銀失敗，2天跌8％ 第2次：2020年全球爆發新冠美股熔斷，2天跌8.6％ 第3次：2021年台灣三級警戒，2天跌8.9％ 第4次：也就是宣布不配息這次，2天跌10％

但這些事件都沒有這次宣布不配息跌的重，可見不配息的影響力甚至高過前面幾次重大系統風險事件。

另外台企銀（2834），也在最近獲利創新高的背景下，宣布發放14年新低的配息，這個跌破眼鏡的發展，也使得隔日股價直接就躺平了，不說還以為經歷過除息了。

透過這兩個案例可以發現，當金融股被貼上配息穩定的標籤，享有相對估值的那一刻起，就注定它們每一年都得面對市場的期中考，那一旦發生配息不如預期的情況，最倒楣的就是金融股民了，不僅沒有領到息還得被迫參與除息。

為什麼預測金融股息相對困難

特別是當前的會計制度下，光是評估這些金融股的投資部位，就有3種做法。

3種做法有一些會影響當期損益，有一些則不會，那就使得在一些情況下，金融股的獲利數字，它並不能夠完全反映資產變化的真實情況。

那就使得預測金融股息變得更為困難，所以就會發生類似台企銀這種情況，頂著創新高的獲利數字，卻配出每單位0.1元的現金股息。

為什麼追求穩定配息不該買金融股

如果追求穩定配息這項特質，金融股其實並不適合小股民來存股，那相較之下高股息ETF會是更適合的角色。

畢竟高股息ETF現在就可以看到，它每年的配息數字不是5％就是6％，不會差太多。

因為有分散持股的特性，也不太需要擔心股票配息縮水，甚至成分股所處的產業受到衝擊，也能夠淡化影響。

金融股的優勢

不過說這麼多，不是要來否認金融股的投資價值。

首先在台灣金融業是一個高門檻受到監管的行業，這個就代表它的潛在對手恐怕連站上擂台得資格都沒有，少了競爭對手就確保這個行業，注定擁有長期競爭力，這個就是金融業的最大優勢。

其次，金融業是所有行業發展的基礎，各個行業都需要資金來融通借貸，所以它牽涉到市整體金融體系的穩定。

於是在台灣大多數金控都具備「大到不能倒」的特質，這個讓人安心的理由，也是另外一項重要的優勢。

唯一得面對就是它的景氣循環，金融業其實是貼著景氣走的，景氣好就是現金牛，印鈔票就像水龍頭，但是反過來要是景氣差，股票下跌、配息縮水就什麼都沒有了。

我認為金融股最適合的投資角度

所以應該要重新定義投資角度，買金融股不適合用無腦存。

而是適合用一種宏觀的視角來「擇時投入」，因為景氣有好有壞，只需要鎖定景氣由下往上的轉捩點，站在這樣的角度就完全不需要在意什麼股息、價差、填息，只要挑在對的時間點介入，做對了第一步，其他訴求都是水到渠成，完全不會費工夫。

那什麼時候才是景氣有下往上的時間點呢？通常景氣好壞是落後指標，但金融股的股價卻是同步指標，所以只要看到金融股的價格，大致就能夠掌握景氣的方向。

也就是說當今天金融股股價往下，就能夠知道這個時期，景氣開始在往下了，而什麼時候景氣會轉折？也不會有人會知道；所以只要從估值的角度往下買，就有很高的機會抓到景氣的轉捩點。

有了這樣的概念，就不會在景氣上升也就是金融股上漲的的階段買進，因為這麼做，在抓的就不是景氣由下往上的轉捩點，而是由上往下的轉捩點。

所以現在手中的金融股是呈現虧損的，可以回頭去想想當初買進的時間點，是不是跟上述的描述一模一樣呢？

結論

如果是追求穩定配息的投資人，個人認為大多數時間，高股息ETF都會是優於金融股的存股選擇。

但是在下跌時期甚至是超跌時期，金融股才會是更好的選擇，擇時入場金融股，績效會大大勝過無腦存。

透過這樣的方法才能夠避免，在景氣高點的時候入場金融股，給自己部位帶來龐大的下跌壓力。

若是金融股接下來持續下跌，也許很快就可以有最新一期的「金融股地板價」。

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