00878報酬輸這3檔個股！ 連續最高配息24年、6％以上殖利率、績效更打敗大盤

股利公布，你手中的股票漲了嗎？如果還沒找到心目中的定存股，不妨透過影片，學習挑選存股的黃金法則！

3家除息早鳥輪番上陣 打敗00878 20年股利領不停

3家除息早鳥看過來

1.光寶科（2301）：電源供應器的製造，製造產業涵蓋廣泛！

連續24年配息，近5年平均殖利率6.4%、累積報酬率158%打敗大盤68.8%。就在今天，光寶科「半年一度」的週年慶來啦！錯過除權息沒關係，找到合適買進點，依照歷年股性還有機會「左領股息，右賺價差」。

2.神基（3005）：主力產品為強固型電腦，屬於軍工概念股！

連續23年配息，近5年平均殖利率6.6%、累積報酬率75.7%打敗大盤表現。雖然去年獲利低於前年，股價略顯遜色，不過公司仍配息3.8元史上最高，消息也帶動股價走揚，建議等待拉回不要追高囉！

3.零壹（3029）：近期吃到chatGPT的話題紅利，屬於資安概念股！

連續16年配息，近5年平均殖利率6.5%、累積報酬率217.5%打敗大盤表現。專注在資訊系統及安全管理服務，受景氣波動的影響較小，因此獲利及股利發放的表現也就相對穩定。

投資致富的黃金法則

老牛最近在《高手的法則》這本書中談到，投資致富法則的其中一條「選擇悠久、獲利和股利持續上升的公司」，雖然不少股民都選擇高股息ETF（例如：00878）做為投資標的，但不少個股近幾年的報酬率，在價差方面反而才具有獲利空間！

「股利回本模型」算出回本時間

透過《股海老牛》電腦版套件「股利回本模型」計算手中持股多久回本，讓你存股更有底氣。輸入每股配息金額、股利成長率、買進成本價，數據就能馬上計算出來哦！

近期盤勢波動較大，除了總經情勢影響外，個股也會受到股利公布的情況而大幅波動，也是市場短期給與股價相對應的價格，最終還是要回到獲利成長與否，才是存股族該有的正確心態。

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