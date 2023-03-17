玉山金開第一槍、國票金開第一砲…金融股還能存嗎？ 這2檔金控已「超跌」

【撰文・andyworld】

從去年開始無論網路還是報章雜誌上，各家都說今年金控公司的配息將不如以往，如果這兩三年才開始投資金控股的朋友們或許還想像不到這樣的情況，但說著說著，烏雲就飄到頭上來，也真正體會到股息塞不滿口袋的心情！

一、2023二月份金控自結EPS與增減幅度

大部分金控似乎朝著不錯的方向去發展，上次（一月）累積狀況為正數幅度的有六家，這次（二月）就上升到八家，主要是持平的國票金和永豐金有翻正而出現的結果。但壽險型的金控一樣很慘，尤其跨年度連續四個月EPS為負數的新光金，這也是為什麼我一直都不太會去關注它的原因，只要稍微追一下每個月的業績狀況，就會失去關注它的動力啊！

二月份獲利前五名：

中信金（0.28元） 兆豐金（0.27元） 元大金（0.20元） 國泰金（0.18元） 第一金（0.17元）

前二月累積EPS前五名：

富邦金（0.60元） 兆豐金（0.56元） 中信金（0.41元） 第一金（0.33元） 國泰金（0.29元）

在單月EPS方面，已非富邦金和國泰金獨占鰲頭的領先！但是在累計方面，前五名當中仍有富邦金、國泰金和中信金的身影，兆豐金在今年回穩後，也繼續出現在前五排行榜當中。無論是在單月或累積EPS的前五名單之內，都有兩家官股行庫的身影，儘管兆豐金去年表現不好，但在防疫險影響逐漸消失以及自身的調整之後，又回到排行檔的行列，難怪人家說官股行庫是保守投資人的不錯選擇啊！

二月份同期漲跌狀況：

台新金（178％） 兆豐金（115％） 華南金（44％） 第一金（43％） 玉山金（33％）

前五名就更能支持上述「官股行庫是保守投資人不錯的選擇」論點，年年表現不算太突出，但是在去年和今年的環境挑戰中，卻又四平八穩！玉山金名列第五，導因於去年基期頗低，今年一月成績雖然不錯，但二月卻又回落，整體上有進步不少，後續值得多觀察！

二、金控公司長線狀況

相較於上個月的狀況，除了原本就有的四家低於兩條線的平均之外，正在寫文的時候遇上台股大跌，使得在五年線以上不遠的中信金跌破了五年線，所以目前情形如下：

低於十年線：國泰金、新光金 低於五年線：玉山金、國票金、中信金

至於上述五家公司，有些處於長期體質不良，有些則是因為大環境不好，若要從這個指標去挑選超跌的公司，個人會認為國泰金與中信金未來的發展性可以期待！

三、配息狀況

（上圖數據是3/15收盤的數據，配息為紅色者為公司已公佈的股息數據）

從當下殖利率來看，很多金控股的殖利率不到5％，雖然永豐金因為3/15股價下跌而進入5％的範圍，但以此推算出來的股息數據僅是預估值，並非公司公佈的消息，以今年前兩家公佈（玉山金、國票金）的慘烈消息來看，今年實在別報以太大的樂觀態度。然而殖利率是股價和股息相互拉扯下所產生，沒有樂觀的股息，可能導致股價下跌，若是股價下跌讓殖利率回升，那就是落入買進的價值區，大家可以伺機等待可以接受的殖利率而入手，相信今年會有不錯的買點出現。

四、結論

1.截至目前為止，14家金控公司已經有2家公佈今年的配息，分別是玉山金的0.2元現金、0.4元股票，以及國票金的0元，這兩家過去的盈餘分配率和配息政策都算穩定，是穩定存股族喜愛的標的。但這次的配息不但低於以往的盈餘分配率，甚至國票金掛零，引起了不小的賣壓！之前我認為今年會有一些不錯的買點，其中一個就是當股息公佈不如預期所遇到的賣壓，這情況馬上就在前兩個公佈股息的金控股上出現，如果對玉山金和國票金有興趣長期投資的朋友而言，會是一個不錯的介入點，尤其這兩家在EPS累計年增幅度上進步不少，是值得再次關注的標的。

2.儘管我一直認為官股行庫的保護力還不錯，但是以各項資訊來看（本淨比河流圖、殖利率等），目前的價位似乎偏高，如果想要入手的投資人，不妨使用定期定額的方式進行，在各個階段採取定期買進的策略，長期下來入手的股價較為趨於平均化，讓入手的股價波動更為和緩。

3.在玉山金公佈配息之後，網路上掀起兩極化的現象，有人認為玉山金長期來說是有賺錢的績優股，股價上也證明歷年來有緩步上墊的趨勢，所以不能因為一年的配息不如意就放棄。然而領息派卻認為，玉山金今年的配息政策太過誇張，有比玉山金更好的標的，所以全數出清！其實我不想捲入這種紛爭，錢是自己的，該怎麼分配都是自己的事情，別人的想法和建議終究是別人思考的模式，要消化找出適合自己的模式才最重要，畢竟每個人背景和口袋都不同，看到各種消息千萬別盲從，自己審慎思考過後再做決定喔！

作者：andyworld

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：2023二月份金控股追蹤筆記：玉山金開第一槍，國票金開第一砲