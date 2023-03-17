快訊

張忠謀揭祕辛：當年政府投資台積「沒很情願」

台企銀（2834）下跌8.57% PTT笑「配太少」：變小氣銀

聯合新聞網／ 綜合報導
台股金融指數下挫22.67點、跌幅1.51%，臺企銀（2834）下跌8.57%至12.8元。圖／聯合報系資料照片
台股金融指數下挫22.67點、跌幅1.51%，臺企銀（2834）下跌8.57%至12.8元。圖／聯合報系資料照片

矽谷銀行倒閉風波之後，瑞士信貸傳出大股東拒絕再注資，導致市場對金融股恐慌風波再度延燒，導致16日台股金融指數下挫22.67點、跌幅1.51%，臺企銀（2834）下跌8.57%至12.8元。PTT網友直呼「外資太狠，第一次看棄嬰這樣跌的」，還有人附和「配那0.1塊，根本小氣銀」。

PTT網友討論「金融股重挫台企銀下跌8.57%」，貼文指出，「外資也太狠，配的不好就直接送你下去，配得太好也不行，長榮配太多也跌，有病是不是？第一次看棄嬰這樣跌的」。

其他網友則留言「台企銀變小企銀」、「10萬張是大股東不想玩了吧」、「嬰靈戰車被打爆了」、「小氣銀行」、「快回到10塊以下，我要重新進場」、「低成本外資一直喊話叫你接你就接，有沒有這麼好騙」、「等回到9塊進場」。

還有網友留言「配那0.1塊，存骨都要變成存骨灰了」、「銀行股快跌停」、「配超小氣好意思喔」、「教訓一下高層，明年才會多發回來」、「撐GG拋棄嬰兒」、「8塊叫我」、「多來一兩根再撿」、「好少出現銀行股要跌停」、「金融大屠殺」。

外資 PTT 矽谷銀行 台企銀 銀行股

延伸閱讀

與00878相似的選股邏輯…績效更打敗00713！ 這檔ETF會是下一黑馬？

指數績效更勝0050！ 00924即將募集上市…美股的熱門ETF台灣就能買到

金融股成分占1/4…00878「無腦多」就財富自由？他提4點警示投資人

超值股東會紀念品又來了！25檔圖表一次看「這最超值」

相關新聞

台企銀（2834）下跌8.57% PTT笑「配太少欠教訓」：變小氣銀

繼矽谷銀行倒閉風波之後，瑞士信貸傳出大股東拒絕再注資，導致市場對金融股恐慌風波再度延燒，導致16日台股金融指數下挫22.67點、跌幅1.51%，臺企銀（2834）下跌8.57%至12.8元。PTT網友直呼「外資太狠，第一次看棄嬰這樣跌的」，還有人附和「配那0.1塊，根本小氣銀」。

泛用樹脂跌 台塑、國喬承壓

油價疲軟下，五大泛用樹脂近一周報價普遍處於弱勢；其中以聚氯乙烯 （PVC）跌價每公噸35美元、周跌幅3.9%最大，其他如...

中鋼盤價連四漲 鋼市看旺

中鋼昨（16）日開出的4月及第2季盤價全面調漲，主力母材熱軋每公噸調漲1,000元、棒線漲2,000元，持續朝國際行情靠...

寶成去年每股純益4.29元

寶成（9904）昨（16）日公布去年合併財報，合併營收2,674.97億元、年增11.5%，稅後純益126.45億元，每...

堤維西配股息1.8元

車燈大廠堤維西受惠於去年北美售後維修（AM）市場需求強勁，同時美元在去年第4季強勢升值，帶動去年全年獲利表現成長，去年稅...

華友聯配息5.15元 創新高

華友聯（1436）昨（16）日董事會通過去年財報，每股純益達6.54元，將配發現金股利5.15元，雙創歷史新高；以昨天收...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦