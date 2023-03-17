台企銀（2834）下跌8.57% PTT笑「配太少」：變小氣銀

繼矽谷銀行倒閉風波之後，瑞士信貸傳出大股東拒絕再注資，導致市場對金融股恐慌風波再度延燒，導致16日台股金融指數下挫22.67點、跌幅1.51%，臺企銀（2834）下跌8.57%至12.8元。PTT網友直呼「外資太狠，第一次看棄嬰這樣跌的」，還有人附和「配那0.1塊，根本小氣銀」。

PTT網友討論「金融股重挫台企銀下跌8.57%」，貼文指出，「外資也太狠，配的不好就直接送你下去，配得太好也不行，長榮配太多也跌，有病是不是？第一次看棄嬰這樣跌的」。

其他網友則留言「台企銀變小企銀」、「10萬張是大股東不想玩了吧」、「嬰靈戰車被打爆了」、「小氣銀行」、「快回到10塊以下，我要重新進場」、「低成本外資一直喊話叫你接你就接，有沒有這麼好騙」、「等回到9塊進場」。

還有網友留言「配那0.1塊，存骨都要變成存骨灰了」、「銀行股快跌停」、「配超小氣好意思喔」、「教訓一下高層，明年才會多發回來」、「撐GG拋棄嬰兒」、「8塊叫我」、「多來一兩根再撿」、「好少出現銀行股要跌停」、「金融大屠殺」。