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臺企銀、元大金股利開獎兩樣情！ 達人：把預期降低受到打擊也較小

聯合新聞網／ 股海老牛
台股示意圖。本報資料照
台股示意圖。本報資料照

在去年底的時候，會預測金融股股利，藉以作為買賣參考，而現在陸續開獎了，大多是驚嚇而非驚喜。

臺企銀（2834）不如預期

預估：現0.2 股0.6 合計0.8

實際：現0.1 股0.24 合計0.34

果然是猜不透臺企銀，去年獲利成長，在財政規劃書還寫說，要發現金0.2元，結果最後縮水惹，股票股利也是發很少。

不過即使今天股價跳水，相信還是有存股族會接手，目前股價位階來到「昂貴價」，我設定的甜甜價是10元以下。

元大金（2885）符合預期

預估：現0.7 股0.25 合計0.95

實際：現0.8 股0.15 合計0.95

元大金與老牛預測相近，但因元大獲利衰退4成，股利也來到近4年新低，元大金我是去年便宜撿的，目前股價位階是「合理偏低」，所以也是沒有補貨的興趣。

股利預期：繼玉山、國票、臺企之後，建議把股利預期降低，這樣受到的打擊也會比較小。

股價位階：最後當然是股價位階評估，在「金融股便宜價監控」中，老牛將股利資料更新，股價位階也跟著同步調整，便宜價跟合理價也變了，夥伴們記得上去看哦！

◎內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

臺企銀 2885元大金 金融股 股利

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