金融股成分占1/4…00878「無腦多」就財富自由？他提4點警示投資人

【撰文・張仲華】

有些投資者誤以為ETF是100%會賺錢，所以不斷存ETF，筆者的看法是：用錯的思維買ETF，非常危險。筆者用以下四點錯誤，幫你釐清買ETF迷思：

第一點：追求新穎的ETF

這兩年ETF如雨後春筍般冒出，電動車ETF、半導體ETF、5G智能ETF，ETF「流行」不斷更迭，時而紅電動車，時而紅AI，你可能跟著流行，買入新聞上的某支ETF，你跟著流行走，但是你的帳戶金額始終不變。原因是這些上市的ETF，如電動車、AI、ESG、低碳等，往往需要時間發酵，但是投資人不只沒耐心，也沒定力，頻繁換股的策略，導致高昂的交易成本，以00878為例，買賣一次就要50元手續費，若是交易20筆就超過當年度股息了。

第二點：操作策略不一致

買進前就該決定這支ETF的策略，唯有下單前決定好，才能做出理性的決定。如果你想要短線操作ETF，就不應該在買入後，因為股價的下跌，而改成長期投資，凹單損失的不只是獲利，更是時間。長期投資ETF，買入後就不應該隨意賣出，使用股利再投入，增加複利速度。

第三點：不懂成分股就買進

買了高股息ETF，就能領很多股利嗎？ETF名稱只是表象，投資前需仔細關注「ETF的成分股」，你會發現很多細節。以00878為例，全名為「 國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金」，名稱雖然有提到高股息，但是成分股仍需仔細觀看，官網資料顯示，00878持有公司多是電腦週邊設備（27.5%）、金融保險產業（26.1%)，均有納入高殖利率產業，且每支個股沒有超過5%，達到分散風險與高股息兩個目的。

之所以這麼重視成分股，是因為魔鬼藏在細節裡，如槓桿ETF：台灣50反一（00632R）持有的竟是附買回債券，而非股票，還有從0050的成分股可知，0050其實是台積電ETF（占47%），成分股可以幫助你更了解該支ETF。

另外特定的ETF，有持股集中的風險，如半導體ETF，主要持有半導體產業，若當年半導體產業遇到逆風，ETF價格容易下跌。

最後ETF長期在10元左右徘徊，也可能是成分股作祟。以00878舉例，若是華碩、仁寶、聯強（前三大持股）持續不漲，那ETF可能長期都會在10元左右徘徊。

第四點：雞蛋放在同個籃子裏

雞蛋不能放在同一個藍子裡，投資ETF也不該只買單一市場、特定產業、特定目的。只持有00878，一旦股價下跌1元，投資人容易緊張，但資金分散到多個ETF，能使情緒更穩，如：持有美股ETF，搭配台股ETF，一方面能分散市場風險，一方面也能使報酬增加，如SPY、VOO、IEF等大型ETF，這類美股ETF因為規模大、風險低，因此深受投資人喜愛。

市場上最可怕的敵人，不是未知而是「無知」。你知道嗎？台股ETF可以不發股息，而且符合一定規則後，也能下市，要了解ETF再購買，否則不論多安全的商品，都可能會讓你賠錢。

黑天鵝越來越頻繁出現，擁有一個好的資產配置是必要的，持有多種商品、多種市場，才能有效降低風險。如：建構一個股債的資產配置，如SPY（大盤ETF）搭配BND（美債）等策略，擁有美股ETF，除了能跟上美國經濟進步，也能享有更高的報酬，更低的交易費用（海外券商交易無手續費）且自動化股利再投入，對存股族更友善。

原文連結：ETF也有風險！不要無腦投資00878、006208，資產配置推薦：美股ETF SPY、BND，幫你避開黑天鵝

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