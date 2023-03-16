鴻海EPS創新高！投資人卻不樂 狠酸：賺多配少錢去哪裡？

鴻海（2317）15日公布2022年稅後純益1414.83億元，年增2%，創歷史新高，2022年每股純益10.21元，優於2021年的10.05元。有網友對投資人信心喊話，「鴻海正在進步，不該用原有郭董時代印象看未來鴻海」。然而其他人卻無奈表示「賺得多、配得少，股價遇到利多也毫無反應」。

展望2023年第1季業績，鴻海表示，季對季將會下滑，年對年則是持平。若是今年第1季與去年第4季相比，消費智能產品、雲端網路產品、電腦終端產品，以及元件其他產品都將下滑。若是今年第1季與去年同期相比，消費智能產品將會成長，雲端網路產品持平，電腦終端產品與元件其他產品則會下滑。

一名網友在論壇Dcard轉貼「king大」在股市爆料同學會的貼文，該文指出，「鴻海正在進步，投資鴻海的投資人也應該要有心理準備，而不應用原有郭董時代的印象來看未來的鴻海，內部的零組件、標準平台、軟體功能才是精華之所在。

鴻海主要戰場在B2B，目前除了第四大車廠Stellantis已接受之外，還有很多新創品牌在孵蛋期，半導體、電池、電機、世界各地工廠等等都還沒完成，等整條供應鏈串接起來，客戶自然會提高合作的意願，或是說不得不合作，因為鴻海的局太廣太全面，屆時客户增加自然水到渠成」。

PTT針對「鴻海2022年EPS創15年新高」討論，網友留言「太強啦公公」、「好像還不錯」、「猛啊」、「代工界的中華電信」、「符合預期」、「穩也不錯啊，總比海運上上下整天提心吊膽好」、「比中華電信更值得擁有」、「存海運不如存鴻海」。

但更多網友留言吐槽「這支不管開好開壞都不會動」、「遇到利空也毫無反應」、「外資不買沒人買得動」、「每年都賺得多配得少，股價也沒漲，錢都不知道去哪了」、「賭選總統概念股」。