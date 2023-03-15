預估股息提早卡位上漲行情！ 專家：鈊象（3293）潛在殖利率竟然還有6%

又到了台股公布除權息旺季的時候了！每年從二月底開始，各家上市企業就會陸續公布自己的財報，很多時候公司也會同步宣布預計要配息的數字。

不過股利開獎這件事情可以說是「幾家歡樂幾家愁」，當股利政策超乎股民的預期，股價就是硬挺挺、紅通通，如果你稍微小氣一點吼...股民也是不講道理的呢；至於要怎麼把握除權息的行情？財經專家阿格力於YouTube頻道《阿格力博識》不藏私分享心法。

以下為影音內容：

存股族最愛的存高股息，現在是廠商要開年報跟股利的旺季，通常每年的2月底至3月底，這段時間陸陸續續，上市櫃公司必須要擺脫財報空窗期，也就是EPS要公佈，通常在公佈的當下，也會把要配多少股息這件事情一起公佈。

所以可以看到最近市場有兩種狀況：

第一種就是公佈如果超乎大家預期或者是符合期待，以及殖利率不錯的情況下，股價通常就是直接「噴」給你看，有時候股價直接漲停，比股息的殖利率還要多。

但反之，投資人真的是一翻兩瞪眼，另外一種就是如果公佈出來不如預期，股價通常也是毫不留情，直接殺到快跌停板，可能吃半根或一根的情況都有可能出現。

股息就是股價催化劑！以零壹、中宇、上洋為例

股息好市場會給予怎樣的反應，就舉幾個例子

零壹（3029）

做雲端服務以及資安軟體代理銷售的零壹，去年的EPS是4.03，即便是微幅衰退，不過配發相當不錯，2月21號宣布要配息3.6元，股利以當天公佈收盤價來計算，殖利率達7.6％，所以隔一日股價直接上漲，至3/8結算已上漲了21.35％。

中宇（1535）

專門做機電工程、綠能工程，去年的獲利不錯，在2月17日的盤後公布配息3元，以當時的殖利率計算，大約是6.8％，隔天就直接半根的漲停；顯現股利行情真的是台股投資人的最愛。

上洋（6728）

代理三洋重工冷氣，也是台灣連鎖洗衣服的龍頭，去年的獲利配息也優，獲利在2月22日公佈之後說要配息10元，殖利率達7.81％，隔一日直接漲停鎖死。

所以只要股息給夠大方，殖利率夠漂亮的話，市場就會給你掌聲鼓勵。

股息不好看，股價也難看...以玉山金、勝一為例

看到反例：

玉山金（2884）

玉山金有60萬民的股東，可以用人山人海來形容，雖然金管會放寬今年可以拿資金公積金出來配發不會限制，但玉山金直接公佈0.2元的現金股利和0.4元個股票股利，且同時宣布要辦理現金增資，隔一天股價直接爆量下殺一根超大的黑K。

但個人蠻認同這樣的股利政策，因為不要打腫臉充胖子，大家都知道金控公司去年的投資損益上，不管是債券或者是投資市場，因為股市不好連同財富管理的業務收入也都跟著減少。

勝一（1773）

近年因為股本有膨脹的關係，EPS雖然沒有很爛，但是股價漲高了，如果大盤不好，就會一起被殺下來了；公佈股利是3.6元，盈餘配發率大概是49％，因為過去勝一是一家盈餘配發率有70％的公司，股利不夠市場就沒有再理原因，公佈之後的次日也是爆量重挫。

股利預估方式就這麼簡單 趕快學起來

高殖利率就是很棒的催化劑，那該如何預估股票的殖利率，提前卡位，等公佈之後就能夠提早賺到股利了。

其實去年前三季公佈之後，第四季營收沒有很差的話，最簡單的方式就是，直接用前年的第四季加總，來評估去年的前三季。

但假設這家公司第四季的營收很難看，就比較不能用這樣的一個方式，再進一步去查詢過去這家公司盈餘分配率是多少，再用：

近四季EPSx平均盈餘分配率=潛在股利

就可以推算出潛在股利。

以零壹來預估，去年前三季的EPS就已經3.14元，回到股利為公佈的時候，加總前年的第四季，算起來EPS是4.1元。

過去10年零壹的盈餘分配率大概是77％，這樣算下來（4.1*0.77）大概就是3.19元左右，換算當時股價後殖利率大概是6.75％，就相當不錯了。

最後公佈是3.6元殖利率就超過7％了，這樣的估算方式有個好處，就是進可攻退可守，除了可以優先卡位以外，就算市場沒有追捧股價，投資人也可以擁有一個不錯的殖利率。

這檔潛在殖利率竟然還有6％

鈊象（3293）博奕戲是該公司的營運主力，明星三缺一更是長青的明星商品，鈊象營收每一年比一年還要高。

去年的獲利在還沒有公佈之下，近四季是37.73元，賺了三個多股本真的是很驚人。

近10年的盈餘分配率是94.2％，軟體可重複銷售，支出成本有限，這是盈餘分配率很高的原因，根據公式37.73*0.942，就可以預估配35元左右，這樣算換下來也是相當不錯，用3/8號股價換算下來有6.23％。

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