防疫險理賠衝擊 和泰車去年每股虧35.39元

和泰車公布2022年財報，營收2464.8億，年減0.2%，但受認列防疫險理賠影響，稅後虧193.3億，每股虧35.39元。和泰車表示，子公司和泰產險防疫險虧損及提列理賠準備金之一次性影響，產險22年全年合計虧損為369.1億元，但防疫保單之影響已接近尾聲，目前和泰產險營運已穩定成長中。

和泰車表示，受疫情影響，去年零組件供應短缺，TOYOTA、Lexus全年銷售台數共142761台，衰退3%，缺車導致車輛銷售相關行銷成本節約，經銷商也縮減商談折讓範圍，使本業及經銷商獲利均增加。

和泰指出，子公司和潤受惠於中古車、機車分期業務雙位數成長，及整體應收帳款淨額持續累積，去年全年獲利36.2億元，年增15%；長源因商旅車銷售及服務入廠台數成長，全年獲利7.2億元，年增18%，都對母公司獲利有不小貢獻，只是大陸和通營收受疫情封控政策影響，22年全年獲利8.8億元，衰退34%，但今年疫情結束後有望復甦。

和泰也通過每股將配發2元現金股利加0.2元股票股利；由於和泰長年經營穩健獲利豐厚，雖經歷此次防疫險風波，但財務面未受影響，且長期經營績效佳，未分配盈餘充足，盈餘分配後，發行總股數將從5.46億股，增加為5.57億股。