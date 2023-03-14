重返高峰 六角去年獲利倍增每股賺6.56元

六角今（14）日公布2022年財報，營運重返疫情前水準，全年營收42.11億元、稅後淨利2.97億元，大增119%；每股純益6.56元，大幅超越2021、2020的3.08元，六角並通過配發現金股利4.3元；加上上半年度配息2元，合計111年度配息6.3元。以六角今日收盤參考價169元計，現金殖利率為3.73%

六角表示，「Chatime日出茶太」品牌已在印尼、菲律賓、澳洲、歐美與馬來西亞等國家建立超越百店的經濟規模，在東南亞、大洋洲、北美及歐洲市場亦均站上當地國際手搖茶飲市場的領導品牌地位，目前全球總店數已達1400家目標，為持續開拓全球市場版圖，今年更攜手韓國「Pizza Maru」搶攻韓國手搖飲市場，預計5年達200家市場規模。

六角指出，澳洲Chatime Group因總店數已躍居170家市場規模，同店營運銷售額持續增溫，加上FMCG（快銷品）商品於澳洲Woolworths與Coles兩大超市銷售業績穩健，將持續挹注集團加盟及權利金與原物料銷貨收入成長，預計今年店數可望達200家，持續保持當地手搖飲領導品牌地位。

六角也說，王座國際受惠部分門店已完成折舊攤提，且隨著台灣經濟生活恢復正常，內用餐飲需求大增，2022年已由虧轉盈，今年初更取得「橋村炸雞」台灣獨家總代理權，首店預計將在台北開出。

至於大陸市場，六角指出，杭州瑞里因應大陸疫情封城，已進行營運優化管理，目前已將損益點降低，2022年獲利亦轉盈，今年可望受惠經濟生活回歸正常，民生經濟剛需挹注，維持營運穩健。

六角指出，今年日出茶太全球展店目標達1800家，全年獲利拚倍增，在疫情之後力求每年全球門店淨成長保持30%的成長。