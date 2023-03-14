鴻海（2317）、緯創（3231）遇到印度暴動仍堅持設廠？達人：背後的超級利多才是重點

【撰文・玩股小博士】

如果你有在注意台廠在印度的新聞，這幾年有兩個大暴動影響深遠，分別是緯創在2020年有數千台生產中的iPhone被偷走，媒體指出公司當時損失金額高達43.7億盧比（約新台幣16.7億元），另外一件就是2022年初的鴻海，同樣受到當地勞工示威罷工，而這些衝突事件也引發蘋果的關切，認為這兩家供應鏈的ESG並沒有做好而必須檢討，但為何時間來到2023年這些公司仍在印度營運呢？明明就是這麼動盪又危險的地區，卻不願意退出轉往東南亞，寧願忍受印度的混亂也堅持營運，到底背後有什麼盤算？這是我們接下來的探討重點。

印度經濟硬實力如何？

如果從人口角度來看，2021年印度已經要追上中國，表示當地內需及市場規模也是相當驚人。另外根據最新的聯合國數據顯示，2023年4月14日那天，印度人口數即將達到14.26億人，正式與中國黃金交叉，成為全球人口最多的國家，這會有機會複製開發中國家的人口紅利嗎？更仔細觀察人口結構就能得到答案。

根據2023年的統計資料顯示，印度勞動年齡人數接近七成，共約9.7億人並佔整體67.93%，而還不具備工作條件的少年人口也有3.6億人，佔整體25.12%。老年人口是接近一億的9,883萬人，佔全國總人口比例為6.95%。所以如果從人口結構來看，印度真的是相當年輕，關於人口紅利是值得期待的，而且印度人口未來仍有機會持續成長，機構預測2064年會來到最多人的16.97億人，這真的是相當可怕，過去我們常常在說中國13億人口商機無限，如果用這個標準來觀察印度的話，那麼印度未來的內需及人口紅利可能是商機無限再加上一個無限。

前面說完人口紅利之後，其實促使外資或台廠願意進場的第一優先，絕對是成本考量，畢竟現在全球出現少子化、高齡化，這會導致人力資源更匱乏，加上疫情期間的通膨，也會造成企業人事開銷的成本節節攀升，從中國及印度人均GDP就更清楚了。兩國在1990年以前的GDP狀況其實都差不多，但在2000年之後開始出現分水嶺，因為中國開放各種經濟發展，人民所得也開始扶搖直上，近幾年更是受到疫情而「暴漲」一段行情，上圖的兩國人均GDP上升斜率就很清楚，中國真的是急漲急拉。

拉出2020年到2021年對照，這代表疫情當下與隔一年QE政策之後的對照，中國人均GDP從1.04萬美元漲到1.26萬美元，整整超過兩成以上，以絕對值來看則是增加2,000多美元。結果你看同期間的印度，2020年到2021年，從1,910美元增加到2,256美元，這是不是天差地遠？這數據代表中國單人在一年賺到的錢，等於印度六個人薪水合起來才能追上，而且光是中國2020到2021年的GDP成長幅度就已經等於印度在2021年的人均GDP，這根本就是不同檔次的世界，中國談的是薪資受到通膨而大幅度成長，但印度基期低到上漲無感。從這一點來看，不難發現國際大廠為何願意忍受當地落後或動亂也願意進場投資了，很簡單啊，這是機會成本的問題，當印度暴動引起的風險或災害，這些損失成本可能遠比中國正常經營還要低廉，便宜就是王道。

至於印度市場有沒有確實發展起來？其實可以參考股市發展，畢竟有錢人都會在股市中活動，而資金流向也必然會進入市場，所以這可以看到全球「聰明錢」對印度的想像是如何。如果你喜歡看台灣50或S&P500，藉以關心台灣、美國的股市狀況，那麼想關心印度市場時，當然就得看印度SENSEX指數。上圖我直接拉出印度指數（SEN）跟台股加權指數對照，你就立刻能感受到差異性，先說明一下，這是由印度30家最大的公司所組成，並由亞洲最古老的印度孟買證交所（成立於1875年）編列，而這些龍頭曾佔據印度整體股市過半的權值，當然具有一定的參考價值，目前整個市場有3,500家印度上市公司。再回到台股及印度股市的對照，從2020年三月崩盤當下來看，印度30從最低的近三萬點開始起漲，至今衝到六萬點，這可是整整一倍以上。而台股則是從八點多點漲到現在的「萬六」，以漲幅動能來看台股仍稍嫌偏弱，畢竟台股從2022年初因為台積電而從萬八殺下來，但與此同時，印度30居然也只是在橫盤整理而已，嚴格說起來算相對抗跌。

最後當然是新冠疫情的因素，印度在2022年六月開始失控，這時間點跟台灣有些雷同，但來到年底已經降低到千人不到，2023年更是降到百人附近的常態，關於人數降低媒體眾說紛紜，有一派說法是當地人找類似印度神童這種人來治病，亂喝什麼神水導致國人確診速度更快，當大家都中標之後，確診數就下降了。另一派則提到政府嚴格抓宵禁，一開始是晚上十點至早上六點，後來延長到晚上八點至早上六點，反正大家都關在家裡面減少交流，再加上確診者都有抗體，而疫苗原本也不夠用，同步慢慢施打普及後，疫情就迅速在2022年第四季獲得改善。這邊先不討論當地人是怎麼治療或管制的，純分享而已，重點在於確診人數下降的時間點，正好是中國爆發二次疫情的開始，而且當時北京當局還堅持要清零，導致全球明明都解封了，中國工廠卻還是無法正常供應產能，甚至出現更多暴動及無薪假，一來一往之下，你說這些全球大企業會停滯在中國嗎？轉移到人力資源更便宜而且正常運作的印度，當然就更合情合理囉。

論2023年印度優勢及劣勢

最後談談印度的優勢及劣勢，其實他們還多了英語能力，因為印度過去曾經是英國殖民地，所以當地人民的英語能力也成為優勢之一，目前官方將印地語列入第一語言，而第二官方語言則為英語，加上印度人學習及數理能力相當不錯，這當然也加速國際企業願意雇用印度人的意願，這邊先不去笑他們有這種口音，畢竟印度語言複雜到有1,396種母語，而且有29種語言的使用人數超過百萬人，當然就會有百百種的口音囉！但如果對照中國狀況，華人就是用華語而已，英語人才當然更加稀少，這可能比日本製的壓縮機還少，如果你是歐美外商，是不是找印度人溝通更加方便？而且印度跟歐美有時差，也能完成「日不落」企業的運作，這在客服端能量就能發揮優勢，當美國當地公司都下班搞消失之後，至少客戶打電話還有印度員工能接力處理。

但說完了好康之後，當然就要提缺點，首先是印度的人種派系相當多，這可能也會造成公司管理不易，再來是印度經歷過英國殖民，人民也會趨向歐洲做人處事的態度，例如動不動就在那邊暴動抗議，或者公司指派任務後常常會被唬爛或意見一堆，這些當地或國際媒體都有在報導，我是引述而已沒有攻擊的意思。所以現在還有一派市場聲音是希望國際大廠往東協發展，不要卡在印度，至少複雜度及管理性相對容易掌握。

不過說這麼多，企業依舊紛紛進場印度設廠，例如鴻海、緯創就是最積極進場的，原因不外乎就是錢啦！2022年政策也端出牛肉給國際大廠，提到投資補助計畫可以給予單家企業最高450億盧比（5.49億美元）的獎勵金，但條件是企業必須在五年內在當地投資70億盧比，先不去思考政策是否能兌現，鴻海、緯創這麼積極進場的主因，其實還是在於錢啦！畢竟人力多又便宜之外，印度政府也積極遊說蘋果公司進駐當地，如果哪一天蘋果認為中國風險過高而決定分散產能到印度呢？那鴻海是不是也得配合蘋果到印度設廠？所以不要一直笑鴻海、緯創好像阿呆，像飛蛾撲火進去被騙，遇到抗爭虧錢又被蘋果搞ESG威脅取消訂單，嚴格說起來，這算是提前佈局並維持競爭性的戰略性佈局，不然等蘋果一講才要進印度，工廠設置及產能跟得上嗎？而且得面臨其他競爭對手瓜分市場的風險，為了維持蘋果供應鏈的領先地位，那倒不如提前進場佈局先燒錢踩雷（笑）。

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