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金融、銀行股2月自結獲利全公開！ 專家：保單之亂結束

聯合新聞網／ 股海老牛
金融股民多為存股族或退休族，許多是依靠股利收入支撐生活。圖／聯合報系資料照片
金融股民多為存股族或退休族，許多是依靠股利收入支撐生活。圖／聯合報系資料照片

這幾天美國銀行連環爆，連同美股也一起下去。氣氛也因此變的低迷。

自結獲利

金融股2月獲利全部公布，老牛趁著假日把金控及銀行整理好了，再補充3件重要的事情！

金控股2月自結獲利

華南金2月EPS為 0.12 元，今年累積EPS為 0.23 元

富邦金2月EPS為 0.11 元，今年累積EPS為 0.6 元

國泰金2月EPS為 0.18 元，今年累積EPS為 0.29 元

開發金2月EPS為 0.05 元，今年累積EPS為 0.09 元

玉山金2月EPS為 0.09 元，今年累積EPS為 0.28 元

元大金2月EPS為 0.2 元，今年累積EPS為 0.27 元

兆豐金2月EPS為 0.27 元，今年累積EPS為 0.56 元

台新金2月EPS為 0.14 元，今年累積EPS為 0.25 元

新光金2月EPS為 -0.14 元，今年累積EPS為 -0.39 元

國票金2月EPS為 0.07 元，今年累積EPS為 0.13 元

永豐金2月EPS為 0.13 元，今年累積EPS為 0.27 元

中信金2月EPS為 0.28 元，今年累積EPS為 0.41 元

第一金2月EPS為 0.17 元，今年累積EPS為 0.33 元

合庫金2月EPS為 0.1 元，今年累積EPS為 0.23 元

銀行股2月自結獲利

彰銀2月EPS為 0.11 元，今年累積EPS為 0.21 元

京城銀2月EPS為 0.55 元，今年累積EPS為 0.8 元

台中銀2月EPS為 0.1 元，今年累積EPS為 0.2 元

華票2月EPS 未公布，今年累積EPS 未公布

臺企銀2月EPS為 0.13 元，今年累積EPS為 0.29 元

高雄銀2月EPS為 0.05 元，今年累積EPS為 0.11 元

聯邦銀2月EPS為 0.1 元，今年累積EPS為 0.2 元

遠東銀2月EPS為 0.06 元，今年累積EPS為 0.15 元

安泰銀2月EPS 未公布，今年累積EPS 未公布

王道銀行2月EPS為 0.08 元，今年累積EPS為 0.19 元

上海商銀2月EPS 未公布，今年累積EPS 未公布

保單之亂結束

3月20日之後新制上路，輕症確診免通報。

4月之後保單逐漸到期，對壽險金融股就擺脫壓力了。

金控法說

下週起七家金控接力法說，中信、台新、新光、富邦、華南、兆豐及國泰，當然就是鎖定股利發放多少囉！

股利揭曉

由於銀行增資壓力不斷，股利發放多寡也面臨考驗，應該會比我當初預估少一咪咪，只希望別太過「驚嚇」就好。

◎內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

金融股 銀行股 EPS 2891中信金 2880華南金 2886兆豐金 新光金 台新

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