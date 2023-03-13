金融、銀行股2月自結獲利全公開！ 專家：保單之亂結束

這幾天美國銀行連環爆，連同美股也一起下去。氣氛也因此變的低迷。

自結獲利

但金融股2月獲利全部公布，老牛趁著假日把金控及銀行整理好了，再補充3件重要的事情！

金控股2月自結獲利

華南金2月EPS為 0.12 元，今年累積EPS為 0.23 元 富邦金2月EPS為 0.11 元，今年累積EPS為 0.6 元 國泰金2月EPS為 0.18 元，今年累積EPS為 0.29 元 開發金2月EPS為 0.05 元，今年累積EPS為 0.09 元 玉山金2月EPS為 0.09 元，今年累積EPS為 0.28 元 元大金2月EPS為 0.2 元，今年累積EPS為 0.27 元 兆豐金2月EPS為 0.27 元，今年累積EPS為 0.56 元 台新金2月EPS為 0.14 元，今年累積EPS為 0.25 元 新光金2月EPS為 -0.14 元，今年累積EPS為 -0.39 元 國票金2月EPS為 0.07 元，今年累積EPS為 0.13 元 永豐金2月EPS為 0.13 元，今年累積EPS為 0.27 元 中信金2月EPS為 0.28 元，今年累積EPS為 0.41 元 第一金2月EPS為 0.17 元，今年累積EPS為 0.33 元 合庫金2月EPS為 0.1 元，今年累積EPS為 0.23 元

銀行股2月自結獲利

彰銀2月EPS為 0.11 元，今年累積EPS為 0.21 元 京城銀2月EPS為 0.55 元，今年累積EPS為 0.8 元 台中銀2月EPS為 0.1 元，今年累積EPS為 0.2 元 華票2月EPS 未公布，今年累積EPS 未公布 臺企銀2月EPS為 0.13 元，今年累積EPS為 0.29 元 高雄銀2月EPS為 0.05 元，今年累積EPS為 0.11 元 聯邦銀2月EPS為 0.1 元，今年累積EPS為 0.2 元 遠東銀2月EPS為 0.06 元，今年累積EPS為 0.15 元 安泰銀2月EPS 未公布，今年累積EPS 未公布 王道銀行2月EPS為 0.08 元，今年累積EPS為 0.19 元 上海商銀2月EPS 未公布，今年累積EPS 未公布

保單之亂結束

3月20日之後新制上路，輕症確診免通報。

4月之後保單逐漸到期，對壽險金融股就擺脫壓力了。

金控法說

下週起七家金控接力法說，中信、台新、新光、富邦、華南、兆豐及國泰，當然就是鎖定股利發放多少囉！

股利揭曉

由於銀行增資壓力不斷，股利發放多寡也面臨考驗，應該會比我當初預估少一咪咪，只希望別太過「驚嚇」就好。

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