金融、銀行股2月自結獲利全公開！ 專家：保單之亂結束
這幾天美國銀行連環爆，連同美股也一起下去。氣氛也因此變的低迷。
自結獲利
但金融股2月獲利全部公布，老牛趁著假日把金控及銀行整理好了，再補充3件重要的事情！
金控股2月自結獲利
華南金2月EPS為 0.12 元，今年累積EPS為 0.23 元
富邦金2月EPS為 0.11 元，今年累積EPS為 0.6 元
國泰金2月EPS為 0.18 元，今年累積EPS為 0.29 元
開發金2月EPS為 0.05 元，今年累積EPS為 0.09 元
玉山金2月EPS為 0.09 元，今年累積EPS為 0.28 元
元大金2月EPS為 0.2 元，今年累積EPS為 0.27 元
兆豐金2月EPS為 0.27 元，今年累積EPS為 0.56 元
台新金2月EPS為 0.14 元，今年累積EPS為 0.25 元
新光金2月EPS為 -0.14 元，今年累積EPS為 -0.39 元
國票金2月EPS為 0.07 元，今年累積EPS為 0.13 元
永豐金2月EPS為 0.13 元，今年累積EPS為 0.27 元
中信金2月EPS為 0.28 元，今年累積EPS為 0.41 元
第一金2月EPS為 0.17 元，今年累積EPS為 0.33 元
合庫金2月EPS為 0.1 元，今年累積EPS為 0.23 元
銀行股2月自結獲利
彰銀2月EPS為 0.11 元，今年累積EPS為 0.21 元
京城銀2月EPS為 0.55 元，今年累積EPS為 0.8 元
台中銀2月EPS為 0.1 元，今年累積EPS為 0.2 元
華票2月EPS 未公布，今年累積EPS 未公布
臺企銀2月EPS為 0.13 元，今年累積EPS為 0.29 元
高雄銀2月EPS為 0.05 元，今年累積EPS為 0.11 元
聯邦銀2月EPS為 0.1 元，今年累積EPS為 0.2 元
遠東銀2月EPS為 0.06 元，今年累積EPS為 0.15 元
安泰銀2月EPS 未公布，今年累積EPS 未公布
王道銀行2月EPS為 0.08 元，今年累積EPS為 0.19 元
上海商銀2月EPS 未公布，今年累積EPS 未公布
保單之亂結束
3月20日之後新制上路，輕症確診免通報。
4月之後保單逐漸到期，對壽險金融股就擺脫壓力了。
金控法說
下週起七家金控接力法說，中信、台新、新光、富邦、華南、兆豐及國泰，當然就是鎖定股利發放多少囉！
股利揭曉
由於銀行增資壓力不斷，股利發放多寡也面臨考驗，應該會比我當初預估少一咪咪，只希望別太過「驚嚇」就好。
◎內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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