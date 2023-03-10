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長榮航2月營收成長逾四成 客運營收年增11倍

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

長榮航（2618）2月合併營收達128.83億，較去年同期成長48.26%，其中以客運營收為80.55億，年增率為1127.71%，貨運則因適逢傳統春節後之淡季影響，營收為32.64億。

長榮航空擴大佈局，夏季班表積極增班，北美航線自5月15日起將達每週84班，其中洛杉磯、舊金山皆為每日3班，西雅圖、紐約、休士頓、芝加哥、溫哥華、多倫多皆為每日1班。歐洲航線自5月15日起，桃園-米蘭將由每週2班增加為每週4班，結合巴黎、倫敦、維也納、阿姆斯特丹、慕尼黑等航點，屆時每週將達32班，為台灣飛航歐洲航點及班次最多的航空公司。

兩岸航線除了北京、上海、成都三航點外，亦規劃陸續恢復廣州及杭州航班。東南亞航線自3月30日起，開航桃園-克拉克每日1班，自4月12日起將達每週140班。

在國人最喜愛的日本航線，3月26日起桃園-大阪增為每日3班，4月1日復飛桃園-小松，提供每日1班服務，桃園-仙台也由原本每週4班增為每週7班，4月12日起桃園-成田增為每日3班，4月28日桃園-福岡增為每日2班，4月份最多將達每週112班的飛航服務。

航線 長榮航空

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