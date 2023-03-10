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中環每股63.11元賣出陽明4,782張 處分損失2,891萬元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北及時即時報導

中環（2323）今（10）日公告處分陽明（2609）4,782張，每股63.11元，處分損失2,891.7萬元；另外，昨日也代子公司中嘉國際公告處分長榮（2603）2,000張，每股157.73元，處分利益435.2萬元。

中環今日公告自去年9月26日至今年3月10日，處分陽明4,782張，每股63.11元，交易總金額3.01億元，處分損失2,891.7萬元，截至目前持有餘額10,699張、金額7.9億元，持股比例0.306%。

另外，中環昨日則是代子公司中嘉國際公告處分長榮，自今年2月21日至3月9日，合計賣出2,000張，每股157.73元，交易總金額3.15億元，處分利益 435.2萬元，截至目前持有餘額992張,000股、金額1.57億元，持股比例0.047%。

中環 長榮

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