中環每股63.11元賣出陽明4,782張 處分損失2,891萬元

有投資人分享持有鴻海（2317）三年多的經驗，他透過每年5%配息加上股價變動，共賺進150萬的收入，開心喊「這兩年台股上沖下洗，鴻海總是讓人安心，中長線投資真的很穩！」但其他人發現他的本金高達300萬，直言「照你這種買法怎樣都會賺」。

2023-03-10 07:43