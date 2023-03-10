恢復兩岸直航 華航跌4.07% 分析師：航空股為利多出盡

本月10日起，將恢復開放包括大陸深圳、廣州在內的十個兩岸空運客運直航點，但並未帶動航空類股表現，華航（2610）下跌4.07%，而海運類股陽明則上漲3.88％。分析師認為，航空股是利多出盡，投資人反而可以布局海運類股，現階段會是低基期與除權息行情的啟動。

豐彥財經執行長謝晨彥表示，雖然開放直航對航空股看似利多，但隨著航班變多票價上漲會有限，認為航空股是利多出境，不需特別布局，反而可以布局低基期高殖利率的海運股，在配息之前一定會有一波的拉抬，尤其目前海運已經跌很久很深了，現階段會變成低基期與除權息行情的啟動，能帶動股價上漲。

海運類股盤中表現：陽明上漲2.8元至69.8元、漲幅4.18%；長榮上漲2元至166.5元、漲幅1.22%；萬海上漲0.62％至80.6元；散裝航運部分的慧洋-KY、裕民、台航盤中皆小福下跌整理。