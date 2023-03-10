投資鴻海因看好電動車趨勢…特斯拉不行嗎？ 專家： 買「這個」更好

【撰文者 張仲華】

電動車產業日漸興盛，投資人該怎麼佈局？歐盟通過法律，2035年將全面禁售燃油車。2022年是全球電動車銷售的里程碑，因為電動車佔全球銷售車輛的10%，電動車不是未來式，而是現在進行式，但是投資人要怎麼佈局呢？

鴻海電動車概念股比拼特斯拉

近期鴻海與國內外廠商合作，於2022年推出3款電動車，董事長劉揚偉更是承諾2025年電動車市占率要到5%，導致外資頻頻指出，鴻海ADR（HNHPF）將會搶佔特斯拉（TSLA）的電動車生意。但是鴻海真的能與特斯拉匹敵嗎？

特斯拉作為全球電動車領導廠商，2022年市占率高達65%，作為電動車市場的先驅，持續擴大產量，並擴建工廠，從以下表格可知，市占率上鴻海還沒有實際產量與營收，另外毛利率也低於特斯拉許多，不過一年投報率及配息這點小勝特斯拉。

站在投資人的角度，我們希望能選對公司投資，但是要投資品牌車商特斯拉，還是要佈局代工車商鴻海呢？

電動車產業不是飽和而是重組

投資人在乎的是公司未來的成長性，2022年的特斯拉是四面楚歌，因為蔚來汽車的「蔚小理」大力搶佔歐洲市場，及傳統車廠紛紛跨足電動車市場，先進入者的紅利逐漸減少，導致特斯拉在2022年不得不降價，投資人不禁想問電動車紅利還能撐多久，會不會演變成殺價競爭。

反觀鴻海摒棄推出自有汽車品牌，而是積極爭取代工之路。鴻海過去的優勢在於垂直整合的代工技術，即使是薄利多銷，一年也能創造近6兆元的營收，而當電動車產業週期逐漸成熟，這些電動車大廠將可能屈服於比較利益。

比較利益是經濟學的概念，簡單說是要讓最有效益的人做他擅長的事情，才能使大家都獲得最大利益。筆者大膽推測，不久的未來，特斯拉等電動車廠為了降低成本，會開始委外生產，此時鴻海就有機可趁，這與去年10月18日劉揚偉懂事長回答記者提問時一致。記者詢問：外資表示鴻海會開始與特斯拉競爭嗎？董事長劉揚偉表示：鴻海與特斯拉非競爭關係，而是走代工路線，未來希望能幫特斯拉造電動車。

這非常像是聯電（2303）與台積電（2330）的發展概況，台積電仰賴走在半導體技術前緣，持續投入先進製程，使其保持世界第一，然而聯電不同，聯電不執著於最新技術，反倒是將中階半導體量產，即便如此聯電也能創造2,787億元的營收（2022全年）。前述的台積電如同特斯拉，特斯拉每年投入大量研發經費，致力於研發電池技術和機器人，以降低成本並增加產量，而鴻海電動車就像聯電，靠著代工技術一樣能接訂單。

鴻海前景：代工雖好，但仍有風險

投資鴻海也有一定的風險，因為鴻海為代工廠商，進入門檻始終不高，容易被其他代工廠取代，而且近期與上百家公司組成MIH平台，這麼多廠商的合作成果尚未可知？鴻海是否有關鍵的造車技術？能打進國外供應鏈嗎？這些都還有待觀察。

電動車ETF的潛在風險：成分股

你可能會懷疑，為何不買ETF，投資例如00893、00895、00896、00901，投資電動車ETF固然很好，但是仔細觀察某些ETF成分股，可能會發現這些ETF的持股，業務重心並不完全集中在電動車上，投資人可以審慎評估後做選擇。

投資鴻海ADR好處多

你可能會好奇，文中為何使用美股鴻海ADR（HNHPF）而不使用鴻海（2317）的台股呢？因為同樣是美股的背景下，才能做比較。而且同樣是鴻海，持有鴻海ADR可能比鴻海（2317）好，比如鴻海ADR比起鴻海股票一股還便宜，多達83家的國外大型ETF持有，包括VGTSX、IMEG、ASHR，且受美國監管，給投資人參考。

結論：短期看特斯拉，長期看鴻海

短期內佈局特斯拉可能較明確可獲得利益，拉長時間看鴻海較有題材性。想投資特斯拉，因為是車商所以要持續關注交車量、在歐亞市場的銷售額，還有面臨眾多競爭，能不能持續獲利。若想投資鴻海，筆者肯定「代工」的路線，但投資人要明白鴻海電動車版圖離獲利還有一段路。如果你因為電動車想投資鴻海，就可能要知道電動車業務佔據鴻海營收的百分比。即使真的達到2025年的目標，電動車也只會是鴻海的一個業務組成，股價可以漲於題材，但終將跌於事實。

原文連結：鴻海VS.特斯拉，鴻海電動車前景，好處、風險一次看！

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