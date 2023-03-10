陽明配現金股利 台驊逾4億元入袋

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

陽明去年度盈餘每股擬配發現金股利20元，殖利率逼近三成，台股史上罕見，大股東台驊投控、台航，以及公股交通部與台灣港務公司、國發基金等都是贏家。

有「航海王」之譽的陽明大股東、台驊董事長顏益財昨（9）日表示，台驊長期投資陽明，長投部位每股持有成本僅17元，領完這次20元股息後，「我持有成本是負的」，因此，「我沒有理由抗議陽明配息太少」，尤其殖利率逼近三成，是目前台股中最高的。

台驊近期公告處分陽明持股，近一年來交易數量共3,600張，每股平均價格92.77元，處分利益1.21億元。台驊仍持有陽明股票逾2.05萬張，持股比率0.59%，以此換算，若全數持股都參與除息，可領高達逾4億元股息。

陽明 台驊 台股

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