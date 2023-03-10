陽明配現金股利 台驊逾4億元入袋
陽明去年度盈餘每股擬配發現金股利20元，殖利率逼近三成，台股史上罕見，大股東台驊投控、台航，以及公股交通部與台灣港務公司、國發基金等都是贏家。
有「航海王」之譽的陽明大股東、台驊董事長顏益財昨（9）日表示，台驊長期投資陽明，長投部位每股持有成本僅17元，領完這次20元股息後，「我持有成本是負的」，因此，「我沒有理由抗議陽明配息太少」，尤其殖利率逼近三成，是目前台股中最高的。
台驊近期公告處分陽明持股，近一年來交易數量共3,600張，每股平均價格92.77元，處分利益1.21億元。台驊仍持有陽明股票逾2.05萬張，持股比率0.59%，以此換算，若全數持股都參與除息，可領高達逾4億元股息。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言