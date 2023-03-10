陽明配息20元 低於預期

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
陽明昨日公布去年每股純益51.71元，每股擬配發現金股利20元，年度獲利與股息都是歷史新高。（本報系資料庫）
陽明昨日公布去年每股純益51.71元，每股擬配發現金股利20元，年度獲利與股息都是歷史新高。（本報系資料庫）

陽明昨（9）日公布去年稅後純益1,806億元，年增9.2%，每股純益51.71元，創新高，董事會並通過去年度盈餘每股配發現金股利20元，以昨天收盤價67元計算，殖利率高達29.85%，為台股罕見。

陽明去年度盈餘分配備受關注，昨天宣布每股擬配發現金股利20元，低於市場預期的23元左右，盈餘配發率約38.6%。陽明說明，主要考量航運業景氣變化不確定性仍高，為維持公司健全永續營運。

即便陽明配息低於市場預期，但殖利率逼近三成，仍是台股罕見紀錄。長榮近期也有望公布財報、獲利，殖利率能否突破「陽明障礙」，備受矚目。

圖／經濟日報提供
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根據陽明公布的財報，去年合併營收約3,759億元，年增12.6%；稅後純益1,806億元、年增9.2%；每股純益51.71元，全年營收、獲利、每股純益均創歷史新高。

據了解，陽明昨日召開董事會決議財報與股利等議案，董事們針對「股息要配多少」有一場不小論戰，公司方提出要配20元現金股利，現場有董事立即提出增發股息的建議。但公司則認為，為了因應未來市況變化，應保守配息，多保留現金在手上。

建議多配股息的董事則認為，陽明帳上可分配盈餘高達2,410億元，若每股配發20元現金股利，總共將發出698億元現金，陽明帳上仍有1,712億元；就算再加發3元、將現金股利提升至23元，也僅增發104億元現金，僅帳上盈餘1,712億元約6%，絲毫不影響長期營運策略規畫，尤其交通部持股陽明30%，政府機構也會領到更多的股息，手上有更多資金用以照顧全民。

兩方人馬各自表述，最後以表決通過每股配發20元現金股利。

此外，陽明昨日董事會也通過將在5月股東常會提出兩席獨董候選人，包括前交通部長賀陳旦，以及政大教授黃智聰。

談到貨櫃輪市況，陽明表示，去年第4季以來，受到通膨及高庫存影響，消費者購買力未如疫情期間強勁，運價連續下跌，今年運價及指數已經跌回起漲點。根據國際海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2023年預估供給成長8.2%、需求成長1.4%，整體呈現供過於求局面。

面對尚未明朗的海運前景，陽明表示，持續強化業務策略，積極開發新貨源並優化貨儎結構；同時秉持提供客戶優質服務的精神，持續優化航線服務，積極提升艙位利用率，並投入數位化服務提升集團競爭力，以因應外在環境挑戰。

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